Rađa opisao kako mu je splitski 'Josef Mengele' spasio karijeru

Na Facebook profilu Dina Rađe iz dana u dan izlaze unikatne priče. Sitni djelovi njegove velike karijere oslikani su kroz svakodnevne objave i posvete ljudima koji su mu puno pomogli u igri, kao i životu.

Dino je prošli petak postao četvrti Hrvat u Kućni slavnih nakon Kreše Ćosića, Dražena Petrovića i Mirka Novosela, a danas je prostor posvetio liječniku Joži Blažiču koji mu je, kako kaže, spasio karijeru prije Igara u Seoulu.

"Joža Blažič. Svaki moj odlazak kod njega je iša otprilike ovako. Svi misle da je on mrtav, ali on i dalje vrši eksperimente na nama. Glavom i bradom doktor Jozef Mengele. On bi se nasmija i nebi reka ništa. Uvik isti ritual. Taj nikad nije priča. Izvuć nešto od njega bilo je teže od operacije srca. A čovik pun iskustva i životnih priča. Posebno san bija vezan za njega. Spasija mi je karijeru, a to u biti niko nezna pa evo priča. Pred Olimpijadu u Seulu 1988. ukoče me leđa tako da se nisan moga ispravit. Međutim mora san se pojavit na pripreme reprezentacije. Oni me odvedu na magnet u vojnu bolnicu u Beogradu i konzilij najboljih doktora kaže hitna operacija. Tri diska ispala. Kažen ja njima da bi ipak otiša do kluba da me klupski doktori pogledaju. Dođen kod Jože i on meni kaže ovako. Ako budeš sluša njih godinu dana si na oporavku i nakon toga zaboravi na karijeru kakvu bi moga imat. Tada su takve operacije bile skoro kraj priče. Ako budeš sluša mene za 7 dana si nazad na pripreme i dokle god budeš mene sluša nećeš imat problema. Ništa me ne košta 7 dana kažen ja sebi. U kombinaciji krema, masaža, istezanja i vježbi ja se vratin gori na pripreme. Bez ijedne injekcije, tablete, bilo čega osin ruku i krema. Doktori me gledaju u čudu. Odradin kompletno sve i buden najbolji igrač na Olimpijadi. U biti stvari su bile vrlo jednostavne. Kad su mišići oko leđa slabi kičmeni stup pleše i diskovi se kreću neželjeno, a kad su mišići jaki stup je stabilan. Znači vježbaj trbušnjake i leđa svaki dan. Od tog dana nikad nisan u 20 godina karijere propustija trening, a kamoli utakmicu radi leđa. Inače sve naše tajne je zna, bija nan je i otac i mater. Dobri samozatajni Joža kojeg su svi obožavali. Nas dva smo imali poseban odnos. Rijetko se smija osin s menon. Počivaj u miru dragi moj Joža i fala na svemu."