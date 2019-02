Rađa: Poljaci su fizički jači, a u hrvatskim klubovima rade loše

Čelnik Hrvatskog košarkaškog saveza Dino Rađa žestoko se obrušio na rad hrvatskih klubova te je objasnio razloge teških poraza od Poljske i Mađarske prošlog tjedna. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Svaki rezultat je samo ogledalo rada u prošlosti. Tako da ovo što se dogodilo nije slučajno isto ka što nije slučajno da se to događa bas nama i tako već 20 i kusur godina. Svi zajedno tribamo konačno izvadit glave iz pijeska i počet realno gledat na stvari.

Mi sa najboljim igračima odavno nismo vise vrh Europske košarke a bez njih smo još niže. Pogledajte utakmice protiv Poljske. Oni su fizički jači i spremniji od nas. Samo je bilo pitanje kad ce nas slomit. I sa najboljim igračima i bez njih. Da ne govorim o Litvi i ostalima s vrha. Sukus svega je da triba puno vise radit. U prvom redu klubovi i igrači individualno.

Savez je u zadnjih par godina napravija dosta stvari za poboljšanje ali bez suradnje klubova nećemo naprid. Liga je do prije dvi godine trajala dva miseca, a zastiđeno godište je iskorištavano da ti isti klinci rade manje jer mora igrat a ne da bi kroz igru napredovali. Igrači po reprezentacijama borave dva miseca godišnje a sve drugo su po klubovima.

Na pripreme dolaze neadekvatno pripremljeni pa je nemoguće mijenjat navike u kratkom roku. I da smo uspili nekin slučajan otići dalje moje bi mišljenje bilo isto. Kad san prije godinu ipo dana reka javno da tribamo krenit iz pocetka sa U 20 selekcijon pojacanom sa par iskusnijih javnost me dočekala na nož ka idiota.

Ja samo odavno realno gledan na stanje stvari i znan da je skoro nemoguće prominit navike starih igrača nego da se triba okrenut mlađim generacijama i odgajat ih pravilnije. Ne zato što san ja nešto posebno pametan nego zato što san sve to prosa na svojoj kozi i znan što me dovelo tamo di san stiga. Samo i isključivo krvavi rad, red i disciplina te odricanje od normalnog života.

To je jedini put naprid. I možemo Stojko i ja otići, može doc sveti Ivan Pavao za predsjednika i trenera ali nećemo milimetar naprid ako se ne počne radit puno bolje. Svaki klinac se triba pogledat u ogledalo i reć što oce. Svaki klub ce morat isto tako drastično unaprijedit rad. I zato apeliran na svih da ovo ne shvate kao skidanje odgovornosti je i mi u savezu uzimamo svoj dio na leđa nego kao put za izać iz svega ovog stanja. Vrime generacije 92’ je odavno prošlo ali ta generacija zna jako dobro što je dovelo do osvajanja 10 medalja u 10 godina. Pitanje je samo tko se oce do kraja žrtvovat u krajnjem slučaju za sebe pa tek onda za klubove i reprezentaciju."