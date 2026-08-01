Radeljić: Noge su mi se tresle! Sad je fokus na utorak i Europu

Nogometaši Dinama u petak su uspješno svladali prvu prepreku na otvaranju HNL-a. Pobijedili su Slaven Belupo 2-0 golovima Diona Belje, a već u utorak čeka ih novi europski izazov. 'Modri' će igrati protiv Kauno Žalgirisa u 3. pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Drugi put za klub s Maksimira nastupio je novi član Dinama Stjepan Radeljić koji je ovo ljeto stigao iz Rijeke.

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Pokretanje videa... VIDEO Golovi Dinamo-Slaven | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Stoper je odigrao svih 90 minuta i zadovoljan je odrađenim.

- Najbitnija je pobjeda. Prvih desetak minuta nismo bili kako treba, ali smo onda kontrolirali utakmicu i otišli na poluvrijeme s golom prednosti. Postigli smo još jedan pogodak, a mogli smo i koji više. Sve u svemu, zadovoljni smo. Malo je nedostajalo da zabijem, ali bitno je da smo pobijedili, golova će biti.

Zagreb: Utakmica 1. kola SuperSport HNL GNK Dinamo - NK Slaven Belupo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Komentirao je i budućeg protivnika u Europi.

- U razdoblju smo kada je utakmica svaka tri dana. Odmorit ćemo se, analizirati protivnika. Nezgodna ekipa, pokušat ćemo kod kuće pobijediti sa što većom razlikom.

Izrazito je ponosan što je odigrao cijelu utakmicu pred svojim navijačima.

- Poseban je osjećaj krenuti od prve minute pred ovoliko navijača. Na početku su se noge tresle, ali kako je utakmica odmicala, tako je bilo sve bolje. Hvala navijačima na podršci, idemo još jače.