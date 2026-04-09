Radomir Đalović priznao: Noć prije odlučujuće utakmice nisam spavao. Bio sam jako nestrpljiv

Radomir Đalović prošle je sezone osvojio dvostruku krunu kao trener Rijeke, a u gostovanju na emisiji Druga strana medalje opisao je kako je tekla noć prije odlučujuće utakmice protiv Slaven Belupa.

Naime, Rijeka je u pretposljednjem kolu mogla osigurati naslov prvaka nakon poraza Dinama od Lokomotive, ali si je porazom od Hajduka zakomplicirala situaciju i bila pod imperativom pobjede doma protiv Slavena. Đalović je opisao kako noć prije odlučujuće utakmice nije spavao.

- Cijelu noć uoči utakmice s Belupom nisam spavao. Jedva sam čekao da svane, da sve krene. Imam svoj jutarnji ritual, pa smo imali šetnju, a onda na stadion, sastanak, zagrijavanje. Bio sam jako nestrpljiv. Gledajte, bio sam neiskusan trener. Nisam mogao doći pred 30 igrača i reći im: 'Mi ćemo biti prvaci'. Jer ja ne znam kako se to radi, nikad nisam bio prvak - rekao je i dodao:

- Nikad nisam osvojio ni kup. Nisam im mogao doći i lagati. Bio sam pošten i iskren, rekao sam im samo ovo: 'Svakodnevno gledam i pratim naše protivnike. Ne vidim da su bolji od nas'. Samo sam na temelju toga gradio priču. Na kraju se ispostavilo da je bilo točno.

Split: Hajduk i Rijeka sastali su se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Rijeka je na Rujevici pobijedila "farmaceute" 2-0 i osvojila drugi naslov prvaka u povijesti, a potom i sedmi Kup, također pobijedivši Slaven Belupo u finalu.