Radomir Đalović priznao: Noć prije odlučujuće utakmice nisam spavao. Bio sam jako nestrpljiv
Radomir Đalović prošle je sezone osvojio dvostruku krunu kao trener Rijeke, a u gostovanju na emisiji Druga strana medalje opisao je kako je tekla noć prije odlučujuće utakmice protiv Slaven Belupa.
Naime, Rijeka je u pretposljednjem kolu mogla osigurati naslov prvaka nakon poraza Dinama od Lokomotive, ali si je porazom od Hajduka zakomplicirala situaciju i bila pod imperativom pobjede doma protiv Slavena. Đalović je opisao kako noć prije odlučujuće utakmice nije spavao.
- Cijelu noć uoči utakmice s Belupom nisam spavao. Jedva sam čekao da svane, da sve krene. Imam svoj jutarnji ritual, pa smo imali šetnju, a onda na stadion, sastanak, zagrijavanje. Bio sam jako nestrpljiv. Gledajte, bio sam neiskusan trener. Nisam mogao doći pred 30 igrača i reći im: 'Mi ćemo biti prvaci'. Jer ja ne znam kako se to radi, nikad nisam bio prvak - rekao je i dodao:
- Nikad nisam osvojio ni kup. Nisam im mogao doći i lagati. Bio sam pošten i iskren, rekao sam im samo ovo: 'Svakodnevno gledam i pratim naše protivnike. Ne vidim da su bolji od nas'. Samo sam na temelju toga gradio priču. Na kraju se ispostavilo da je bilo točno.
Rijeka je na Rujevici pobijedila "farmaceute" 2-0 i osvojila drugi naslov prvaka u povijesti, a potom i sedmi Kup, također pobijedivši Slaven Belupo u finalu.
