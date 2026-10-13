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Radosne vijesti za PSG: Dva glavna aduta spremna za City

Piše HINA,
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Radosne vijesti za PSG: Dva glavna aduta spremna za City
Foto: Manon Cruz
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Dembele i Mendes vraćaju se baš za okršaj s Cityjem! PSG dolazi jači na Etihad, a Luis Enrique ostaje bez samo jednog aduta

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Ousmane Dembele i Nuno Mendes, dvojica iznimno važnih igrača aktualnog pobjednika Lige prvaka PSG-a, spremni su za derbi u srijedu kod Manchester Cityja.

Na Etihad stadionu Manchester City i PSG igraju dvoboj drugog kola, a Dembele i Mendes se vraćaju u momčad nakon što su propustili utakmicu Ligue 1 protiv Le Mansa. Parižani su na domaćem terenu slavili s 3-1.

Nakon utakmica Lige nacija Dembele i Mendes su dobili produljeni odmor i poštedu te nisu zbog ozljeda preskočili prvenstveni dvoboj protiv Le Mansa. Trener PSG-a Luis Enrique u ogledu kod Manchester Cityja neće moći računati jedino na Mayulua koji ima ozljedu prepona.

U prvim nastupima nove sezone Lige prvaka PSG je kao domaćin svladao Slovan iz Bratislave 6-1, dok je Manchester City u gostima pobijedio Porto s 2-0.

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