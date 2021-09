Ako dobijete epitet nasljednika Rafaela Nadala, to znači da ste nevjerojatan tenisač, ali i da su očekivanja od vas već ogromna. No, to ne smeta Carlosu Alcarazu (18) koji je u noći na ponedjeljak po lokalnom vremenu u pet setova izbacio Nijemca Petera Gojowczyka i postao najmlađi četvrtfinalist US Opena u 'open eri'.

Mladi Španjolac slavio je s 5-7, 6-2, 5-7, 6-2, 6-0 nakon tri i pol sata igre. Alcaraz je bio veliki favorit pobjedu protiv Nijemca, posebice nakon slavlja protiv Tsitsipasa, a tako je i otvorio meč - s dvostrukim 'breakom'. No, Gojowczyk se fenomenalnom igrom vraća u set kojeg u konačnici osvaja sa 7-5. Alcarazu je za drugi set bila potrebna 31 minuta u kojih je tri puta protivniku oduzeo servis. Treći je set, istim rezultatom kao i prvi, otišao na stranu Nijemca, a od tada je na terenu bio samo Alcaraz koji je do kraja meča prepustio svom protivniku tek dva gema.

Gojowczyku je ovo bio najbolji rezultat na nekom Grand slam turniru a do njega je došao potpuno sam, bez fizioterapeuta ili trenera. Prije tri pobjede u glavnom ždrijebu (Humbert, Lajović, Laaksonen) morao je igrati i tri meča u kvalifikacijama.

Za 'produljenje sna' Alcaraz će igrati protiv Felixa Augera-Aliassimea (ATP - 15.) koji je u osmini finala izbacio domaćeg predstavnika Francisa Tiafoea.