Kanađanka Leylah Fernandez, dan nakon što je proslavila 19. rođendan, prvi put u karijeri probila se do polufinala na Grand Slam turnirima svladavši u četvrtfinalu US Opena Ukrajinku Elinu Svitolinu sa 6-3, 3-6, 7-6 (5) za dva sata i 24 minute.

Za Fernandez (WTA - 73.) je do sada najbolji rezultat na Grand Slam turnirima bilo treće kolo na prošlogodišnjem Roland Garrosu, što je u New Yorku višestruko nadmašila. Svitolina je pokušala doći do svog trećeg polufinala, a drugog na US Openu, gdje je bila polufinalistica i prije dvije godine, kad je posljednji put nastupila na ovom turniru.

Svitolina je protiv mlade Kanađanke, koja je u prvom kolu izbacila Anu Konjuh, nadoknadila set zaostatka, a potom se u trećem setu našla suočena s porazom kad je Fernandez povela 5-2. No, Ukrajinka se nije predala i uspjela je nanizati tri gema za 5-5, da bi odluka o pobjedi pala u 'tie-breaku'.

U njemu je Kanađanka povela 4-1, Svitolina opet dostigla suparnicu, ali je Fernandez pokazala da se u ključnim trenucima nijednom nije uplašila velike prilike koja joj se ukazala. Kad je osigurala prvu meč-loptu, zgrabila je priliku i nakon pogreške Ukrajinke moga početi slaviti najveći uspjeh u mladoj karijeri. Postala je najmlađom polufinalisticom US Opena u posljednjih 16 godina, od Marije Šarapove koja je 2005. poražena u polufinalu od Kim Clijsters kad je imala 18 i pol godina.

Za mjesto u svom prvom Grand Slam finalu Fernandez će se boriti protiv pobjednice četvrtfinalnog dvoboja u kojem će igrati osvajačica Roland Garrosa Čehinja Barbora Krejčikova i druga tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka.

Dok će se Fernandez boriti za finale u ženskoj konkurenciji, u muškoj će Kanadu predstavljati Felix Auger-Aliassime (ATP - 15.) kojemu je nakon nešto više od sat vremena igre predao Carlos Alcaraz pri rezultatu 6-3, 3-1 u korist Kanađana.

Osim što je to za njega prvo GS polufinale u karijeri, Felix je prvi Kanađanin koji je izborio polufinale US Opena od 1881.

- Nevjerojatan uspjeh. Stvarno igram fantastičan turnir. Naravno da je čudno dok protivnik preda zbog ozljede. Ali, u konačnici, prošao sam. U petak ću igrati protiv jednog od najboljih igrača na svijetu i imati šansu izboriti svoje prvo GS finale. Nevjerojatno, sretan sam što sam prošao dalje i probat ću pobijediti i sljedeći meč - zaključio je Felix Auger-Aliassime.

Za finale će, naravno, igrati protiv Rusa Danila Medvjedeva koji je u četvrtfinalu izbacio Botica van de Zandschlupa, a Nizozemac je prvi tenisač na ovom US Openu koji je fantastičnom Rusu uspio oduzeti set (6-3, 6-0, 4-6, 7-5)