Ivan Rakitić (32) pokazao je Ronaldu Koemanu kakvog je igrača izgubio. Ranjena Barcelona došla je na Sánchez Pizjuán, u polufinalu Kupa kralja, po porciju Seville koja je pobijedila 2-0 uoči uzvrata 3. ožujka na Camp Nouu.

Bivši hrvatski reprezentativac u 85. minuti pobjegao je zadnjoj liniji Katalonaca, sjurio se po lijevom krilu i zakucao "kroz uši" golmana Marc-Andréa Ter Stegena.

- Rezultat je jako pozitivan, ali znamo da nismo ništa napravili. Presretni smo, borili smo se do kraja, ali znamo da nas u Barceloni čeka velika borba - rekao je Raketa nakon utakmice.

Ispunio je obećanje koje je dao uoči utakmice kako neće slaviti eventualni gol. Bio mu je to peti u 30. nastupu ove sezone.

- Osjećam veliku privrženost i poštovanje prema njima, proveo sam tamo šest prekrasnih godina i poštovanje je iznad svega. Jako sam sretan što sam zabio, ali to je i čudan trenutak, jedna stvar ne isključuje drugu - kaže Ivan i dodaje:

- Drugačije je kad imate 1-0 i 2-0. Ponosni smo na pobjedu i na način na koji smo došli do nje. Čeka nas komplicirana utakmica u Barceloni, moramo popraviti puno stvari i želimo proći u finale. Naše je raditi, poboljšati se i boriti.

U prvom poluvremenu Barcelonu je načeo francuski stoper Jules Koundé krasnim golom.

- Pa taj gol nije očekivao ni on! Prošao je jednog pa drugog igrača, to je njegova kvaliteta, puno ide prema naprijed i to je rijetkost kod stopera. Drago mi je zbog njega - nasmijao se Rakitić.

Nakon utakmice zadržao se u razgovoru s donedavnim suigračima.

- Puno sam godina proveo s njima, proživjeli smo puno toga zajedno i pitao sam ih kako su, kako su im obitelji, brinulo me to.

Sevillu za vikend čeka druga od tri uzastopne domaće prvenstvene utakmice, protiv Huesce u prvenstvu, a onda i osmina finala Lige prvaka protiv Borussije Dortmund. Barcelona, s druge strane, dočekuje Alavés pa PSG u Europi.

- Prognoza? Uvijek bih igrao na Barcelonu. To je moj klub, nakon Seville, i navijat ću za njih - zaključio je Ivan.