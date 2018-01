Raketa i Roberto čekali doping test pa se 'predozirali' pizzom

Barcelona je pobijedila Espanyol 2-0 u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Kupa kralja i prošla među četiri s ukupnih 2-1.

Nakon utakmice na Nou Campu nasumičnim izborom na dopinško testiranje morali su Ivan Rakitić i Sergi Roberto, koji su vrijeme kratili sushijem i pizzom.

- S velikim Sergi Robertom čekam doping test - napisao je Raketa.

Espanyol je oštećen, ali ne za penal

Kod 2-0 za Barcelonu Jordi Alba sapleo je Gerarda Morena, ali bivši španjolski sudac Andujar Oliver rekao je kako je faul počeo izvan 16 metara.

- Mateu Lahoz bio je u pravu što nije svirao penal, ali morao je svirati faul jer je prekršaj počeo izvan 16 metara - rekao je Andujar Oliver za Marcu.

Da je Espanyol zabio, prošao bi dalje s 2-1 porazom zahvaljujući golu u gostima i 1-0 pobjedi iz prve utakmice.

Nije Andujar Oliver komentirao kriterij Lahoza kod žutih kartona, a mogao je.

Igrači Espanyola najviše su tukli Messija i Suareza, sudac je komotno mogao poslati barem jednoga na prijevremeno tuširanje, ali nije.

Foto: ALBERT GEA

Osmi polufinale zaredom

Espanyol je priredio veliko iznenađenje u prvoj utakmici četvrtfinala koju je dobio 1-0 na svom terenu. Ali Barcelona nije izgubila dvomeč u kupu pet godina, a Espanyol joj je na Nou Campu obično mušterija koja se kući vraća pune mreže.

U zadnjih pet utakmica u La Ligi i Kupu kralja na Nou Campu Barca je svom gradskom rivalu utrpala 23 gola, a primila samo tri. Ovaj put i dva su bila dovoljna za prolaz u polufinale, osmu sezonu zaredom što je Barceloni rekord.

Foto: ALBERT GEA

Coutinho: Ovo je bila posebna noć

Prve minute u dresu Barcelone odigrao je i čovjek od 160 milijuna eura, pojačanje iz Liverpoola, Philippe Coutinho, koji je zamijenio Andresa Iniestu u drugom dijelu.

- Bila je to posebna noć za mene, bio sam malo nervozan, ali navijači su me sjajno dočekali pa je i to prošlo. Gušt je bio igrati s Messijem, Suarezom i ostalima - rekao je Brazilac nakon što je odigrao nešto više od 20 minuta.

- U njega polažemo velike nade. Dobili smo igrača koji odgovara našem stilu igre. Bio je dobar u debiju, bit će još bolji - rekao je trener Ernesto Valverde.

Foto: ALBERT GEA

Foto: ALBERT GEA

Foto: ALBERT GEA