Raketa ide po novi Kup kralja: Još nikad nije izgubio finale

Ivan Rakitić propustio je posljednje dvije Barcelonine utakmice zbog operacije slomljenog prsta, ali je spreman za večerašnje finale Kupa kralja (21:30) na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu.

Igrat će Raketa sa zaštitom na ruci.

- Ponosan sam na to i znam što ova titula znači. Sevilla? Osjećam se kao njen navijač. Da ne igram ovo finale, bio bih za njih, ali imaju oni vremena da osvoje natjecanje drugi put. Fascinantno je vidjeti kako Sevilla raste, ali meni je broj jedan ipak Barcelona. Oni to znaju i razumiju da ću biti spreman slomiti i drugu ruku ako to bude potrebno - rekao je u najavi utakmice naš veznjak.

On je od dolaska u Barcelonu osvojio sva tri Kupa kralja. Još nije izgubio finale i večeras želi nastaviti svoj sjajni niz. Raketa je svoj prvi Kup kralja s Kataloncima osvojio 2015. godine kad su u finalu na Nou Campu pobijedili Bilbao 3-1. Prije dvije godine su na Vicente Calderonu pobijedili baš Sevillu 2-0, a lani na istom stadionu Alaves 3-1.

Sad se finale opet igra na stadionu Atletica, ali na novom. Sevilla i Barcelona posljednji su put igrali prije tri tjedna i bila je to sjajna utakmica. Igralo se u Sevilli, a završilo je 2-2. Domaćini su vodili 2-0 do 88. minute, a onda je Barca u dvije minute zabila dva gola.

Andalužani su u toj utakmici pokazali kako se mogu nositi s Kataloncima. Obje su momčadi nedavno ispale u četvrtfinalu Lige prvaka i imaju dodatni motiv da uzmu ovaj trofej.