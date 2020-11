- I sada kad to \u010dujem mi je zbilja nevjerojatno da sam tada\u00a0ba\u0161 ja postao kapetan Seville, nakon velikog Diega Maradone. Nekada u karijeri postoje trenuci kada se rije\u010dima ne mogu opisati osje\u0107aji,\u00a0to je bio jedan od tih trenutaka. Bio sam jako, jako ponosan. Kapetan je uvijek \u0160panjolac ili \u010desto osoba koja je ba\u0161 iz Seville. Imati ovu \u010dast, imati povjerenje trenera i ljudi iz kluba, zna\u010di mi puno i jako sam im na tome zahvalan. Nadam se da su u\u017eivali u vrijeme kada\u00a0sam bio kapetan mom\u010dadi jer zbilja \u017eivim za svoj tim, i bila je to posebna godina zbog osvajanja Europske lige. \u00a0

Jes\u00fas Navas\u00a0(34) \u0161panjolski je nogometa\u0161 koji trenuta\u010dno igra u Sevilli kapetan je mom\u010dadi. Rakiti\u0107 se vidi kao vo\u0111a, ali svjestan je da je tek stigao u klub.

- Imam veliko po\u0161tovanje prema Jes\u00fasu. Igrali smo zajedno prve tri i pol godine u klubu\u00a0te je zaista posebno ponovo igrati s njim. On i ostali igra\u010di znaju da sam spreman pomo\u0107i im\u00a0bez obzira na to jesam li kapetan ili ne, oni uvijek dolaze popri\u010dati sa mnom. Pomo\u0107i i usaditi samopouzdanje suigra\u010dima iznimno mi je va\u017eno - kazao je Rakiti\u0107.

Ivan je opisao kakav je osje\u0107aj bio pridru\u017eiti se Barceloni 2014. godine, klubu koji je u tom trenutku imao Xavija, Andresa Iniestu, Neymara, Luisa Suareza i Lionela Messija.

- Nije bilo stra\u0161no. Biti dijelom najve\u0107e mom\u010dadi na svijetu bilo je zaista neopisivo. Osje\u0107at \u0107u se dijelom ove velike obitelji do kraja \u017eivota. Znao sam kako \u0107u igrati s tim igra\u010dima te sam bio zbilja uzbu\u0111en. Kada sam u\u0161etao u svla\u010dionicu i vidio ih, tada me ba\u0161 pogodilo, bio sam osupnut. U\u017eivao sam igraju\u0107i nogomet s njima i \u0161to ih imam kao do\u017eivotne prijatelje. Zbilja sam blizak s Andresom te se \u010desto \u010dujemo. Zahvalan sam za tih \u0161est godina i nikada ih ne\u0107u zaboraviti - rekao je Rakiti\u0107.

Na svakom El Clasicu pru\u017eao je dobre partije, a za Fifu je opisao kako je bilo igrati na tim susretima.\u00a0

- Mislim da je to najve\u0107a utakmica na svijetu. Igrati toliko tih susreta, biti \u010desto na pobjedni\u010dkoj strani, zabiti mnogo golova i pobijediti neke od njih\u00a0nevjerojatan je osje\u0107aj koji \u0107e me zauvijek pratiti. Svaka utakmica bila je druga\u010dija, veoma posebna. Imam puno\u00a0lijepih sje\u0107anja s tih utakmica. Ba\u0161\u00a0sam ponosan \u0161to sam bio dio povijesti El Clasica.\u00a0

- Sto posto nogomet. Nije va\u017eno tko si, samo mora\u0161 gledati i u\u017eivati u njegovom nogometu. On je na sasvim drugoj razini. Uz du\u017eno po\u0161tovanje svim ostalim velikanima, samo jedan mo\u017ee biti najbolji,\u00a0a to je Leo. Odigrao sam 311 utakmica s njim, bilo je kao san. \u017delim mu samo poru\u010diti: \"Leo, hvala ti na svemu jer nikada ne\u0107e\u0161 znati koliko mi je zna\u010dilo igrati s tobom\".

Opisao je dojmove\u00a0sa Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji.\u00a0

- Nemogu\u0107e je izabrati najdra\u017eu uspomenu jer je svaki dan bio jako poseban. Prijateljstvo i atmosfera koju smo imali bili su ba\u0161 posebni. Trenirati zajedno svaki dan, mjesec i pol dana, tada to zbilja mo\u017eete osjetiti. Naporno smo radili, dali najbolje od sebe i, unato\u010d te\u0161kom porazu u finalu, bila je to i na\u0161a najve\u0107a pobjeda. Uspjeli smo natjerati cijeli svijet da zavoli Hrvatsku. Poraz, naravno, nikad\u00a0ne\u0107u zaboraviti, bili smo jako blizu osvajanja najve\u0107e titule koju netko mo\u017ee osvojiti u nogometnoj karijeri. Preponosan na ono \u0161to smo postigli skupa. Ipak je to najve\u0107i uspjeh u novijoj nogometnoj povijesti Hrvatske - rekao je.

- S\u00a0\u010detiri milijuna Hrvata za mene se ne mo\u017ee mjeriti 100 milijuna ljudi neke druge nacionalnosti. Trebali ste vidjeti na\u0161 dolazak u Zagreb,\u00a0bilo je nevjerojatno. Vidjeti sve te ljude bilo je potpuno ludo. Sje\u0107am se kada smo stigli na aerodrom, rekli su nam kako \u0107emo dobiti otvoreni autobus koji \u0107e nas odvesti do centra Zagreba. Vo\u017enja je trebala trajati sat, mo\u017eda sat i pol, no nama je trebalo sedam sati. Bilo je pretrpano ljudima, osjetiti tu ljubav svih ljudi u Hrvatskoj bio mi je jedan od najboljih trenutaka u \u017eivotu - rekao je.\u00a0

- Smatram kako smo 60 minuta bila bolja mom\u010dad, no to je nogomet. Prvi gol nije bio faul. Drugi gol, da ga nisu zabili, mislim da se ne bismo mogli \u017ealiti. Ponekad u nogometu mo\u017eete biti bolja mom\u010dad, ali svejedno izgubiti. Imamo puno po\u0161tovanja prema Francuskoj, \u010destitamo im i zaslu\u017eeno su pobijedili. Unato\u010d tome, mislim da smo odigrali dobru utakmicu - rekao je.\u00a0

Ivan Rakiti\u0107 osvrnuo se i na razloge okon\u010danja reprezentativne karijere.

- Bio je to mo\u017eda najte\u017ei trenutak u mojoj karijeri.\u00a0Mislim da nekada treba prihvatiti da je taj trenutak stigao. Nakon 13 godina i preko 100 utakmica, uz korona virus i moj povratak u Sevillu, odlu\u010dio sam kako je va\u017eno biti 100 posto koncentriran na klub i posvetiti se vi\u0161e obitelji. Tako\u0111er, Hrvatska ima pregr\u0161t talentiranih i mladih igra\u010da koji zaslu\u017euju priliku - objasnio je.\u00a0

- Igrati za hrvatsku reprezentaciju bilo je apsolutno nevjerojatno. Kada sam zapo\u010deo kao 19-godi\u0161njak nisam mogao zamisliti da \u0107u igrati u najve\u0107oj utakmici u povijesti svoje zemlje. Odigrao sam preko 100 utakmica i u\u017eivao na\u00a0europskim i svjetskim prvenstvima. Nositi hrvatski dres i slu\u0161ati od svojih sunarodnjaka koliko me cijene\u00a0bilo je zaista fenomenalno - rekao je.\u00a0

- On je najbolja stvar koja se ikad dogodila hrvatskom nogometu. Za mene je on kao stariji brat. Trinaest godina u reprezentaciji, mnogo borbi u El Clasicu... \u0160alu na stranu, imati dva Hrvata u najve\u0107oj utakmici klupskog nogometa bilo je zaista nevjerojatno za na\u0161u zemlju. Bio sam sretan i ponosan svaki puta kada je osvojio neku nagradu jer ona je bila jako va\u017ena njemu, ali i svim ljudima u Hrvatskoj. Bilo je jako emotivno kad je osvojio nagradu Fife\u00a0za najboljeg nogometa\u0161a. Savr\u0161en\u00a0je predstavnik Hrvatske u cijelom svijetu i \u010dini me ponosnim Hrvatom - zaklju\u010dio je Raketa.\u00a0

Raketa: Messi nikad neće znati koliko mi je značilo igrati s njim

Kad sam prvi put ušao u svlačionicu Barcelone, bio sam osupnut. Imam doživotne prijatelje, a najbolji sam s Iniestom. Hrvati? S četiri milijuna nas ne može se mjeriti 100 milijuna drugih, otkrio je Raketa za Fifu

<p>Osjećam se kao najpovlašteniji čovjek zbog svega što mi je nogomet dao, rekao je bivši hrvatski reprezentativac <strong>Ivan Rakitić</strong> (32).</p><p>Dijelio je svlačionicu s <strong>Lukom Modrićem</strong> i <strong>Lionelom Messijem</strong>, kao stranac bio kapetan Seville, što je čast koju je imao još samo Diego Maradona, osvojio s njome Europsku ligu, zabio za Barcelonu u finalu Lige prvaka, s Hrvatskom bio svjetski doprvak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Ivana Raktića</strong></p><p>Sve su to situacije i razlozi zbog kojih se Rakitić osjeća ponosno i sve je obrazložio u razgovoru za <a href="https://www.fifa.com/news/rakitic-messi-will-never-know-how-much-it-meant-to-play-with-him">Fifu.</a> Nedavno se vratio u Sevillu te je komentirao kakav se nogomet tamo igra i kako ga ljudi doživljavaju.</p><p>- Ovdje je stvarno nevjerojatno. To je najluđi grad u Španjolskoj. Ljudi stvarno jako vole nogomet te su izrazito strastveni. Imamo Sevillu i Betis, dva ogromna rivala iz Primere. Oba stadiona udaljena su samo pet minuta. Cijeli grad je stvarno lud za nogometom i uvijek vlada posebna atmosfera - rekao je Rakitić.</p><p>Veznjak je ispričao i nevjerojatno priču o tome kako je upoznao svoju sadašnju suprugu, <strong>Raquel Mauri </strong>s kojom je zajedno devet i pol godina.</p><p>- Prvi dan kad sam stigao u Sevillu bilo je kasno. Sljedećeg sam jutra imao liječnički pregled i još puno stvari za odraditi. Bio sam nervozan pa sam zamolio brata da pođe sa mnom na piće. U baru je radila djevojka. Čim sam je vidio, znao sam da je želim oženiti. Brat je u tom trenutku na liniji bio s jednim velikim europskim klubom, koji su pokušavali poslati avion po mene iz Seville kako bih potpisao za njih, ali rekao sam, 'Već sam dao riječ Sevilli, potpisat ću za ovaj klub i oženit ću se tom djevojkom". Bio sam siguran da mi mora biti supruga. Ali bilo je tako teško natjerati je da izađe sa mnom jer me puno odbijala. Morao sam se jako potruditi, uvijek puno truda dajem na terenu, ali ovo je bilo puno, puno teže - rekao je Rakitić uz smijeh i dodao da je nakon sedam mjeseci konačno pristala otići na ručak s njim. </p><h2>Prvi strani kapetan Seville nakon Maradone</h2><p>- I sada kad to čujem mi je zbilja nevjerojatno da sam tada baš ja postao kapetan Seville, nakon velikog Diega Maradone. Nekada u karijeri postoje trenuci kada se riječima ne mogu opisati osjećaji, to je bio jedan od tih trenutaka. Bio sam jako, jako ponosan. Kapetan je uvijek Španjolac ili često osoba koja je baš iz Seville. Imati ovu čast, imati povjerenje trenera i ljudi iz kluba, znači mi puno i jako sam im na tome zahvalan. Nadam se da su uživali u vrijeme kada sam bio kapetan momčadi jer zbilja živim za svoj tim, i bila je to posebna godina zbog osvajanja Europske lige. </p><p><strong>Jesús Navas</strong> (34) španjolski je nogometaš koji trenutačno igra u Sevilli kapetan je momčadi. Rakitić se vidi kao vođa, ali svjestan je da je tek stigao u klub.</p><p>- Imam veliko poštovanje prema Jesúsu. Igrali smo zajedno prve tri i pol godine u klubu te je zaista posebno ponovo igrati s njim. On i ostali igrači znaju da sam spreman pomoći im bez obzira na to jesam li kapetan ili ne, oni uvijek dolaze popričati sa mnom. Pomoći i usaditi samopouzdanje suigračima iznimno mi je važno - kazao je Rakitić.</p><p>Ivan je opisao kakav je osjećaj bio pridružiti se Barceloni 2014. godine, klubu koji je u tom trenutku imao Xavija, Andresa Iniestu, Neymara, Luisa Suareza i Lionela Messija.</p><p>- Nije bilo strašno. Biti dijelom najveće momčadi na svijetu bilo je zaista neopisivo. Osjećat ću se dijelom ove velike obitelji do kraja života. Znao sam kako ću igrati s tim igračima te sam bio zbilja uzbuđen. Kada sam ušetao u svlačionicu i vidio ih, tada me baš pogodilo, bio sam osupnut. Uživao sam igrajući nogomet s njima i što ih imam kao doživotne prijatelje. Zbilja sam blizak s Andresom te se često čujemo. Zahvalan sam za tih šest godina i nikada ih neću zaboraviti - rekao je Rakitić.</p><p>Na svakom El Clasicu pružao je dobre partije, a za Fifu je opisao kako je bilo igrati na tim susretima. </p><p>- Mislim da je to najveća utakmica na svijetu. Igrati toliko tih susreta, biti često na pobjedničkoj strani, zabiti mnogo golova i pobijediti neke od njih nevjerojatan je osjećaj koji će me zauvijek pratiti. Svaka utakmica bila je drugačija, veoma posebna. Imam puno lijepih sjećanja s tih utakmica. Baš sam ponosan što sam bio dio povijesti El Clasica. </p><h2>Era u Barceloni</h2><h2><span style="font-size: 13px;">- Šest godina, 311 utakmica. Stranac na četvrtom mjestu po broju utakmica iza Messija, Danija Alvesa i Mascherana, 13 trofeja. Mislim kako mogu slobodno reći da sam dio povijesti tog kluba. Dobio sam jako puno u tih šest godina. Nosit ću Barcelonu u srcu do kraja života. Moja obitelj se povećala ondje, moja najmlađa kćer rođena je u Barceloni. Ponosan sam na vrijeme koje sam proveo ondje i uvijek ću ga se rado sjećati. </span></h2><h2>Kako je doživio Messija</h2><p>- Sto posto nogomet. Nije važno tko si, samo moraš gledati i uživati u njegovom nogometu. On je na sasvim drugoj razini. Uz dužno poštovanje svim ostalim velikanima, samo jedan može biti najbolji, a to je Leo. Odigrao sam 311 utakmica s njim, bilo je kao san. Želim mu samo poručiti: "Leo, hvala ti na svemu jer nikada nećeš znati koliko mi je značilo igrati s tobom".</p><p>Opisao je dojmove sa Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji. </p><p>- Nemoguće je izabrati najdražu uspomenu jer je svaki dan bio jako poseban. Prijateljstvo i atmosfera koju smo imali bili su baš posebni. Trenirati zajedno svaki dan, mjesec i pol dana, tada to zbilja možete osjetiti. Naporno smo radili, dali najbolje od sebe i, unatoč teškom porazu u finalu, bila je to i naša najveća pobjeda. Uspjeli smo natjerati cijeli svijet da zavoli Hrvatsku. Poraz, naravno, nikad neću zaboraviti, bili smo jako blizu osvajanja najveće titule koju netko može osvojiti u nogometnoj karijeri. Preponosan na ono što smo postigli skupa. Ipak je to najveći uspjeh u novijoj nogometnoj povijesti Hrvatske - rekao je.</p><p>- S četiri milijuna Hrvata za mene se ne može mjeriti 100 milijuna ljudi neke druge nacionalnosti. Trebali ste vidjeti naš dolazak u Zagreb, bilo je nevjerojatno. Vidjeti sve te ljude bilo je potpuno ludo. Sjećam se kada smo stigli na aerodrom, rekli su nam kako ćemo dobiti otvoreni autobus koji će nas odvesti do centra Zagreba. Vožnja je trebala trajati sat, možda sat i pol, no nama je trebalo sedam sati. Bilo je pretrpano ljudima, osjetiti tu ljubav svih ljudi u Hrvatskoj bio mi je jedan od najboljih trenutaka u životu - rekao je. </p><h2>Bol u finalu Mundijala</h2><p>- Smatram kako smo 60 minuta bila bolja momčad, no to je nogomet. Prvi gol nije bio faul. Drugi gol, da ga nisu zabili, mislim da se ne bismo mogli žaliti. Ponekad u nogometu možete biti bolja momčad, ali svejedno izgubiti. Imamo puno poštovanja prema Francuskoj, čestitamo im i zasluženo su pobijedili. Unatoč tome, mislim da smo odigrali dobru utakmicu - rekao je. </p><p>Ivan Rakitić osvrnuo se i na razloge okončanja reprezentativne karijere.</p><p>- Bio je to možda najteži trenutak u mojoj karijeri. Mislim da nekada treba prihvatiti da je taj trenutak stigao. Nakon 13 godina i preko 100 utakmica, uz korona virus i moj povratak u Sevillu, odlučio sam kako je važno biti 100 posto koncentriran na klub i posvetiti se više obitelji. Također, Hrvatska ima pregršt talentiranih i mladih igrača koji zaslužuju priliku - objasnio je. </p><p>- Igrati za hrvatsku reprezentaciju bilo je apsolutno nevjerojatno. Kada sam započeo kao 19-godišnjak nisam mogao zamisliti da ću igrati u najvećoj utakmici u povijesti svoje zemlje. Odigrao sam preko 100 utakmica i uživao na europskim i svjetskim prvenstvima. Nositi hrvatski dres i slušati od svojih sunarodnjaka koliko me cijene bilo je zaista fenomenalno - rekao je. </p><h2>Modrić kao brat</h2><p>- On je najbolja stvar koja se ikad dogodila hrvatskom nogometu. Za mene je on kao stariji brat. Trinaest godina u reprezentaciji, mnogo borbi u El Clasicu... Šalu na stranu, imati dva Hrvata u najvećoj utakmici klupskog nogometa bilo je zaista nevjerojatno za našu zemlju. Bio sam sretan i ponosan svaki puta kada je osvojio neku nagradu jer ona je bila jako važna njemu, ali i svim ljudima u Hrvatskoj. Bilo je jako emotivno kad je osvojio nagradu Fife za najboljeg nogometaša. Savršen je predstavnik Hrvatske u cijelom svijetu i čini me ponosnim Hrvatom - zaključio je Raketa. </p>