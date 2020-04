Raketa: Poštujem Nijemce, ali mi nećemo tako brzo van kuće

Ivan Rakitić nalazi se u Barceloni gdje stoji u karanteni zbog pandemije korona virusa. Kao i svi ostali, svoje vrijeme provodi kod kuće, otkrio je za RTL:

- Doma sam uz obitelj, srećom imamo i vrt pa se možemo igrati. Lakše nam je jer je lijepo vrijeme.

Iako su se neki njemački klubovi vratili treniranju na stadionu, a to je htio napraviti i španjolski Real Sociedad, Barcelona to nije ni pokušala, a Raketa ne misli da će do toga u Španjolskoj doći tako skoro:

- Treniram što više mogu da budem spreman jer ne znam kad ćemo se vratiti. Poštujem odluku Bayerna i ostalih koji su se vratili ako to situacija dopušta, kod nas još nije puno bolje kao kod njih, mislim da ćemo još neko vrjieme biti zatvoreni doma, ali je sve to za dobrobit svih nas.

Dotakao se i Europskog prvenstva koje se trebalo igrati u lipnju, no odgođeno je za 2021. godinu:

- Što se tiče Eura, ja mislim da je odgoda sasvim razumljiva. Moramo odigrati taj Euro za publiku i navijače, za sve ljude koji su i van stadiona. Što će biti dogodine, to je još sve daleko. Svi želimo što jaču i bolju Hrvatsku, a dotad ima još jako puno vremena - zaključio je Raketa.