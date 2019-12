Raketi oprostili penal? 'Real je zakinut, gdje je sada bio VAR?'

Real Madrid pokazao je "zube" na Camp Nou, no nije to bilo dovoljno da odnese pobjedu. El Clasico je završio bez golova, a Madriđani misle da su zaslužili pucati penal zbog prekršaja u 18. minuti susreta,a stručni sukomentator na Radio Marci, Andujar Oliver se s njima slaže.

Hrvatski nogometaš, Ivan Rakitić povukao je za dres Raphaela Varana u šesnaestercu, a Oliver kaže da je to bilo dovoljno za penal.

- Rakitić je vukao Varana - krenuo je pojašnjavati u programu Radio Marce, a onda dodao:

- To je jasan penal, jasno je povlačenje, ali nije jasno zašto je to učinio. Ne čini se kao da je imao poseban razlog za to - smatra Oliver.

Foto: ALBERT GEA

- To je za VAR inače penal. I to čisti penal. A gdje je VAR bio sada? - pita se.

Raketa u tome nije vidio ništa sporno.

- Svatko gura na svoju stranu. Normalno - izjavio je.

Prije toga je Varane i sam bio u malo grubljim kontaktima s Lengletom, ali to nije bilo dovoljno za dosuđivanje penala.

Inače, El Clasico je pružio pregršt prilika na obje strane, no gol nije pao. Osim što je Bale zabio, ali je VAR tada bio precizan i konstatirao da se radilo o zaleđu te da se rezultat na semaforu ipak neće mijenjati.