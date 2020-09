Unato\u010d ne ba\u0161 bajnom zavr\u0161etku etape u Kataloniji, Barca se na dostojanstven na\u010din oprostila od igra\u010da koji je godinama bio jedan od nositelja mom\u010dad. Prvo s nekoliko objava i zahvala na dru\u0161tvenim mre\u017eama, a sada i ceremonijom.\u00a0

- Osvajati sve naslove ovdje je bilo jedinstveno iskustvo. \u017delim se zahvaliti svima koji su to omogu\u0107ili. Predsjedniku, direktorima, svim trenerima, stru\u010dnom sto\u017eeru, fizioterapeutima i cijeloj upravi. Nadam se da ste u\u017eivali bore\u0107i se sa mnom u ovih \u0161est godina, bilo je prelijepih i manje lijepih trenutaka. Zahvaljujem se navija\u010dima koji su uvijek bili ovdje. Lijepo je iza\u0107i na teren i \u010duti da ti skandiraju ime - rekao je Rakiti\u0107 na konferenciji za novinare, a dru\u0161tvo su mu pravili predsjednik Joseph Marina Bartomeu te sportski direktor Ramon Planes.

Uslijedila su i pitanja, a do\u0161lo je i ono najte\u017ee. U moru silnih trofeja koje je osvojio i sjajnih golova koje je zabio, pitanje je koji trenutak \u0107e iz Barce najvi\u0161e pamtiti?

- Te\u0161ko je odabrati samo jedan, ali ako moram birati to je gol u finalu Lige prvaka u Berlinu. Sje\u0107am se i prvog naslova, Kupa Kralja. Vrlo sam sretan i ponosan zbog svega \u0161to sam napravio u Barceloni.

Posljednju utakmicu ne\u0107e pamtiti po dobrome, iako nije nastupio. Njegova Barcelona te\u0161ko je pora\u017eena od Bayerna 8-2, a zbog toga su postali predmet izrugivanja. To je bila samo erupcija nelogi\u010dnosti i problema koji su se godinama nakupljali u ovom \u0161panjolskom velikanu. Sve kao da se raspuklo protiv Bavaraca u \u010detvrtfinalu Lige prvaka i dovelo do toga da Lionel Messi \u017eeli oti\u0107i.

- Ne \u017eelim se fokusirati na zadnju utakmicu. Svi znamo \u0161to se dogodilo. Naravno da smo bili ljutiti nakon toga, ali puno puta smo bili na drugoj strani takvog rezultata. No danas je dan kada se prisje\u0107am svih lijepih trenutaka u klubu.

A Messi?

-\u00a0Ne znam \u0161to \u0107e napraviti, trebate njega pitati. Vjerujem da \u0107e se na\u0107i najbolje rje\u0161enje u kona\u010dnici.

Barcelona je po prvi put nakon 2008. godine ostala bez trofeja. Bila je ovo jo\u0161 jedna sezona za zaborav u kojoj su u Kupu ispali od Athletic Bilbaa, prvenstvo im je uzeo Real Madrid, a u Ligi prvaka ih je osramotio Bayern. \u0160to se dogodilo s velikanom?

- Posljednjih godina bili smo blizu osvajanja Lige prvaka kao i 2015., ali nogomet nekada nema obja\u0161njenje za ono \u0161to ti se dogodi. Nekada je stvar u malim detaljima. No Barcelona je Barcelona, najve\u0107i klub na svijetu i to se ne\u0107e promijeniti. Ne sumnjam kako \u0107e klub osvojiti jo\u0161 puno titula u budu\u0107nosti. Barcelona je kroz godine zaslu\u017eila po\u0161tovanje - ka\u017ee Rakiti\u0107.\u00a0

U posljednje dvije godine bio je pod paljbom silnih kritika, mnogi su govorili da ne zaslu\u017euje nositi Barcin dres, ali Raketa nije nikome ni\u0161ta zamjerio.

- Ne. Razumijem kako nogomet funkcionira. Nema lo\u0161ih osje\u0107aja jer je mi je bilo toliko lijepo svih ovih godina da je to jedini osje\u0107aj koji imam u sebi. Odlazim sretan.\u00a0Nadam se da \u0107e me pamtiti kao poniznog i normalnog Rakiti\u0107a. Nadam se da \u0107e se sje\u0107ati truda koji sam ostavio svih ovih godina - rekao je Ivan pa otkrio tko mu je najdra\u017ei trener, a tko najdra\u017ei suigra\u010d.

-\u00a0Zahvalan sam trojici trenera. Luisu Enriqueu koji je omogu\u0107io moj dolazak. U\u017eivao sam igrati i pod Valverdeom te Setienom. \u0160to se ti\u010de suigra\u010da, moram istaknuti Iniestu i Xavija. \u017divjeti s njima je bilo prekrasno i u\u010diti od njih na terenu. Godina s Xavijem je bila jako va\u017ena za mene, a onda mi je Andres postao jedan od najboljih prijatelja.

Rakiti\u0107u je na svemu zahvalila i najnepo\u017eeljnija osoba u Barceloni. Rije\u010d je o predsjedniku Josephu Bartomeuu.

-\u00a0Hvala vam svima koji ste do\u0161li na ovaj opro\u0161taj kako bi podijelili sve posebne trenutke s Ivanom. Htio bih se oprostiti od prijatelja i igra\u010da koji je bio s nama \u0161est sezona i odigrao je 310 utakmica. \u010cetvrti je stranac s najvi\u0161e nastupa u Barceloni i pisao je povijest kluba. Osvojio je 13 titula i jo\u0161 se sje\u0107am njegovog gola u finalu Lige prvaka u Berlinu. Odigrao je \u0161est sezona iz snova, bio je vitalan dio pobjedni\u010dke mom\u010dadi, danas ga pozdravljamo, ali vidjet \u0107emo ga uskoro jer nastavlja igrati nogomet. Pozdravljamo odli\u010dnog igra\u010da, ali prije svega odli\u010dnog \u010dovjeka. Zahvaljujem mu se na svemu. Sje\u0107am se kako je rekao kad je dolazio da je do\u0161ao pisati povijest i upravo to je napravio. Zahvaljujemo ti na svemu \u0161to si napravio.

'Odlazim sretan, a želim da me pamtite kao poniznog Rakitića. Nadam se da ste svi uživali...'

Posljednjih godina bili smo blizu osvajanja Lige prvaka kao i 2015., ali nogomet nekada nema objašnjenje za ono što ti se dogodi. No Barcelona je Barcelona, najveći klub na svijetu, kazao je Ivan Rakitić na oproštaju...

<p>Nakon šest godina i 13 trofeja, <strong>Ivan Rakitić</strong> (32) i <strong>Barcelona</strong> su se rastali. Raketa je jučer i službeno postao novi/stari član Seville u koju je stigao za tek 1,5 milijuna eura. </p><p>U posljednje vrijeme je bio često kritiziran, Ronald Koeman je rekao da neće računati na njega, a to je hrvatskom reprezentativcu bilo dovoljno da shvati da je nepoželjan u klubu za koji je odigrao 310 utakmica.</p><p>Unatoč ne baš bajnom završetku etape u Kataloniji, Barca se na dostojanstven način oprostila od igrača koji je godinama bio jedan od nositelja momčad. Prvo s nekoliko objava i zahvala na društvenim mrežama, a sada i ceremonijom. </p><p>- Osvajati sve naslove ovdje je bilo jedinstveno iskustvo. Želim se zahvaliti svima koji su to omogućili. Predsjedniku, direktorima, svim trenerima, stručnom stožeru, fizioterapeutima i cijeloj upravi. Nadam se da ste uživali boreći se sa mnom u ovih šest godina, bilo je prelijepih i manje lijepih trenutaka. Zahvaljujem se navijačima koji su uvijek bili ovdje. Lijepo je izaći na teren i čuti da ti skandiraju ime - rekao je Rakitić na konferenciji za novinare, a društvo su mu pravili predsjednik Joseph Marina Bartomeu te sportski direktor Ramon Planes.</p><p>Uslijedila su i pitanja, a došlo je i ono najteže. U moru silnih trofeja koje je osvojio i sjajnih golova koje je zabio, pitanje je koji trenutak će iz Barce najviše pamtiti?</p><p>- Teško je odabrati samo jedan, ali ako moram birati to je gol u finalu Lige prvaka u Berlinu. Sjećam se i prvog naslova, Kupa Kralja. Vrlo sam sretan i ponosan zbog svega što sam napravio u Barceloni.</p><p>Posljednju utakmicu neće pamtiti po dobrome, iako nije nastupio. Njegova Barcelona teško je poražena od Bayerna 8-2, a zbog toga su postali predmet izrugivanja. To je bila samo erupcija nelogičnosti i problema koji su se godinama nakupljali u ovom španjolskom velikanu. Sve kao da se raspuklo protiv Bavaraca u četvrtfinalu Lige prvaka i dovelo do toga da Lionel Messi želi otići.</p><p>- Ne želim se fokusirati na zadnju utakmicu. Svi znamo što se dogodilo. Naravno da smo bili ljutiti nakon toga, ali puno puta smo bili na drugoj strani takvog rezultata. No danas je dan kada se prisjećam svih lijepih trenutaka u klubu.</p><p>A Messi?</p><p>- Ne znam što će napraviti, trebate njega pitati. Vjerujem da će se naći najbolje rješenje u konačnici.</p><p>Barcelona je po prvi put nakon 2008. godine ostala bez trofeja. Bila je ovo još jedna sezona za zaborav u kojoj su u Kupu ispali od Athletic Bilbaa, prvenstvo im je uzeo Real Madrid, a u Ligi prvaka ih je osramotio Bayern. Što se dogodilo s velikanom?</p><p>- Posljednjih godina bili smo blizu osvajanja Lige prvaka kao i 2015., ali nogomet nekada nema objašnjenje za ono što ti se dogodi. Nekada je stvar u malim detaljima. No Barcelona je Barcelona, najveći klub na svijetu i to se neće promijeniti. Ne sumnjam kako će klub osvojiti još puno titula u budućnosti. Barcelona je kroz godine zaslužila poštovanje - kaže Rakitić. </p><p>U posljednje dvije godine bio je pod paljbom silnih kritika, mnogi su govorili da ne zaslužuje nositi Barcin dres, ali Raketa nije nikome ništa zamjerio.</p><p>- Ne. Razumijem kako nogomet funkcionira. Nema loših osjećaja jer je mi je bilo toliko lijepo svih ovih godina da je to jedini osjećaj koji imam u sebi. Odlazim sretan. Nadam se da će me pamtiti kao poniznog i normalnog Rakitića. Nadam se da će se sjećati truda koji sam ostavio svih ovih godina - rekao je Ivan pa otkrio tko mu je najdraži trener, a tko najdraži suigrač.</p><p>- Zahvalan sam trojici trenera. Luisu Enriqueu koji je omogućio moj dolazak. Uživao sam igrati i pod Valverdeom te Setienom. Što se tiče suigrača, moram istaknuti Iniestu i Xavija. Živjeti s njima je bilo prekrasno i učiti od njih na terenu. Godina s Xavijem je bila jako važna za mene, a onda mi je Andres postao jedan od najboljih prijatelja.</p><p>Rakitiću je na svemu zahvalila i najnepoželjnija osoba u Barceloni. Riječ je o predsjedniku Josephu Bartomeuu.</p><p>- Hvala vam svima koji ste došli na ovaj oproštaj kako bi podijelili sve posebne trenutke s Ivanom. Htio bih se oprostiti od prijatelja i igrača koji je bio s nama šest sezona i odigrao je 310 utakmica. Četvrti je stranac s najviše nastupa u Barceloni i pisao je povijest kluba. Osvojio je 13 titula i još se sjećam njegovog gola u finalu Lige prvaka u Berlinu. Odigrao je šest sezona iz snova, bio je vitalan dio pobjedničke momčadi, danas ga pozdravljamo, ali vidjet ćemo ga uskoro jer nastavlja igrati nogomet. Pozdravljamo odličnog igrača, ali prije svega odličnog čovjeka. Zahvaljujem mu se na svemu. Sjećam se kako je rekao kad je dolazio da je došao pisati povijest i upravo to je napravio. Zahvaljujemo ti na svemu što si napravio.</p>