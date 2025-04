Rakitić brani mladu zvijezdu: 'Ako on ne zna igrati nogomet, ja ću se prebaciti na ping-pong'

Gavi je Barcelonino čudo od djeteta. Tek mu je 20 godina, ali već je odigrao 141 utakmicu i zabio deset golova uz 17 asistencija. Ovaj mladić vinuo se u visine prije tri godine kada je katalonski velikan upao u financijsku krizu i vrlo brzo su se isprofilirali u nositelje momčadi.

Nažalost, ovaj veznjak prošle sezone je osam mjeseci bio izvan terena zbog teške ozljede pa se i dalje pokušava vratiti u ritam i nametnuti se treneru Hansiju Flicku. A na putu povratka u staru formu, susreće se i s teškim kritikama.

- Mnogi su rekli da ne znam igrati nogomet, ali oni nemaju pojma o ovom sportu - izjavio je nedavno Gavi kojeg mnogi kritiziraju.

A u njegovu obranu stao je i legendarni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić (36). Igrač Hajduka polako se uhodava u novu ulogu, odnedavno je stručni komentator na španjolskoj radio postaji Cadena Cope, što bi mu mogao biti novi posao nakon završetka karijere, a u srijedu je komentirao utakmicu Barcelone i Borussije Dortmund (4-0). U fokusu mu je bio i mladi Gavi.

- Volim Gavija, veliki sam obožavatelj takvih tipova s ​​puno karaktera i vrlo jasnog mišljenja. To već dosta govori o njihovoj mentalnoj snazi. On je pravi spektakl i uvijek bi bio u mojoj momčadi. Ako mi netko kaže da on ne zna igrati nogomet, ja ću od sada igrati ping-pong - rekao je Rakitić koji se sjajno snašao u novoj ulozi.