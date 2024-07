Rakitić dolazi do kraja tjedna, a ugovor će pokrivati sponzori!

Formalnost liječničkog pregleda i potpisa ugovora dijeli navijače Hajduka od dugo očekivane vijesti. Napokon su se sve kockice posložile, više nema zapreka da Ivan Rakitić (35) navuče bijeli Hajdukov dres i istrči na Poljud! Kao što smo već pisali, čekalo se samo rješavanje papirologije s Al Shababom, jer Rakitić je s Hajdukom sve odavno dogovorio, najprije sa sportskim direktorom Nikolom Kalinićem, a onda i s predsjednikom Ivanom Bilićem, s kojim se sastao. Sada je i to gotovo pa bi Rakitić do kraja tjedna trebao i službeno biti predstavljen kao igrač Hajduka.

Pokretanje videa... 00:55 Hajdukovi navijači vikali 'Džeko, javi se!', a on odgovorio | Video: 24sata Video

Priča oko transfera bivšeg hrvatskog reprezentativca potrajala je neko vrijeme, za nestrpljive i predugo, no procedura raskida ugovora s nadležnim Ministarstvom sporta u Saudijskoj Arabiji nije bila ni laka ni brza. No najvažnije je da je cijela priča sada došla do kraja i da će popularni Raketa, na radost brojnih splitskih prijatelja i navijača Hajduka, u narednoj sezoni nositi bijeli dres.

Nestrpljivi navijači pratili su Rakitićeve objave na društvenim mrežama, koje su ih dovodile u zabludu, poput jedne od posljednjih kada su mislili da putuje u Split, a on je putovao na finale Eura u Berlin. Sljedeći let trebao bi biti u pravom smjeru...

Koketiranje Rakitića s Hajdukom traje već dugo, ponajviše zaslugom Ivanovog prijatelja i kuma Marka Bralića Kete, koji je bio uporan i stalno podgrijavao priču.

Upravo je Bralić doveo Rakitića na turnir "Četiri kafića - memorijal Dino Petrinović", nagovorio ga je da investira novac u gradnju vile na Šolti, skupa s prijateljima Gordanom Boljatom Gogom i Denisom Vrvilom Vrkijem organizirao mu uručenje Hajdukovog dresa na press konferenciji reprezentacije, druženja s Markom Livajom, a redovito su s Hajdukovim šalovima i zastavama putovali na finalne utakmice dok je Rakitić igrao za Barcelonu i Sevillu. Kum Keto je bio jako uporan, pomogli su Gogo i Vrki, i na koncu je Rakitić popustio...

Foto: privatna arhiva

No ma koliko njihova uloga bila važna, ipak je ključnu odigrao novi sportski direktor Hajduka Nikola Kalinić (36), koji je u tišini krenuo u pregovore s bivšim suigračem iz reprezentacije kad o toj mogućnosti nitko nije ozbiljno ni razmišljao, a kamoli se nadao da je transfer moguć.

Procedura je potrajala, mnogi su se pitali radi li Kalinić stvarno na transferu Rakitića ili je sve skupa tek šuplja priča, ali se pokazalo da je Kalinić jako dobro znao što radi i na koncu je posložio kockice jednog od najvećih ulaznih transfera u povijesti kluba, jer Rakitić je najtrofejniji igrač koji je ikad zaigrao u dresu Hajduka! A nakon dovođenja Gattusa i Rakitića teško će itko više posumnjati u sposobnost novog sportskog direktora Hajduka...

Ivan Rakitić i Marko Bralić Keto | Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Važno je napomenuti da je priča oko Rakitića posložena na način da Hajduk nije morao posegnuti duboko u blagajnu kako bi ga doveo. Naime, Rakitić nije inzistirao na ugovoru kakav je mogao dobiti u drugim sredinama, dapače, radi se o višestruko manjem iznosu, a saznajemo i kako će veći dio njegovih zagarantiranih primanja biti pokriven sponzorskim ugovorom s jednom tvrtkom, dok će tek manji dio, koji je vezan za bonuse u slučaju trofeja ili plasmana u skupinu eurokupova, podmirivati Hajduk.

Ivan Rakitić i Marko Bralić Keto | Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Jednako tako je važno i da je Rakitić u treningu. Naime, iako mjesecima nije zaigrao službenu utakmicu, Rakitić je trenirao i spremao se jer je znao da se procedura oko dolaska na Poljud može otegnuti i da onaj glavni dio priprema mora odraditi sam kako bi što spremniji stigao u Split i stavio se na raspolaganje Gennaru Gattusu.

Nakon Ivana Perišića i Ivana Gattusa, na Poljud stiže i Ivan Rakitić! Tko je o tome do prije godinu dana mogao i sanjati...