Rakitić: Htio sam unijeti taj pobjednički mentalitet u Hajduk

Ivan Rakitić (36) ljetos je došao u Hajduk kao jedno od najvećih pojačanja u povijesti, a neki ga smatraju i najvećim, pogotovo nakon onoga što je pokazao tijekom sezone, što u igračkom smislu, ali i u ljudskom. Utakmica protiv Šibenika (2-1) bila je prva koju je propustio ove sezone. Odigrao ih je 17, zabio gol i dvaput asistirao. No, njegova uloga puno je veća od onoga što statistika pokazuje.

Pokretanje videa... 01:42 HNK Šibenik vs HNK Hajduk Split 1:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

On je Gattusova produžena ruka, čovjek koji je uštimao Hajdukovu igru i pod tim obrascima momčad igra. Puno toga se vrti oko njega u igri, dirigira cijelom momčadi i savjetuje suigrače na terenu, ali i na puno toga utječe u svlačionici. On je ogledni primjer svim mladićima kako treba raditi, igrati i ponašati se. Riječ jednog od najvećih hrvatskih nogometaša zlata vrijedi u razvoju svakog igrača i to je najveće blago ovog Hajduka.

A kako Raketa vidi svoj početak u Hajduku?

- Ma premašilo je sva očekivanja. Ne samo igranje, napokon u Hrvatskoj i za Hajduk, nego općenito, svaki dan je prelijepo iskustvo jer stvarno uživam u svakom danu i ne samo na treningu ili na Poljudu, nego i u gradu s ljudima. Sve je to stvarno više nego što sam mogao i očekivati - rekao je u razgovoru za RTL.

Split: Hajduk i Istra 1961 sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Igrao je najveći derbi na svijetu između Real Madrida i Barcelone, a sada je iskusio i onaj između Hajduka i Dinama.

- Mislim da je svaki derbi na svoj način poseban i drugačiji. Imao sam tu sreću i da odigram gradski derbi u Sevilli, stadion do stadiona je možda pješke 10-ak minuta koji je isto jako poseban, ali sve je to na svoj način drugačije. Da budem iskren, jedva sam čekao da iskusim to u ovim teškim i velikim utakmicama, ali srećom dobro je prošlo pa je uvijek sve ljepše i na neki način posebno.

Navijači Hajduka su ga oduševili.

- Imao sam tu sreću, tu priliku da igram nekoliko puta s reprezentacijom na Poljudu, ali to nije ni blizu kad igra Hajduk. Moram biti iskren i otvoren. To nije pritisak, nego to je na kraju krajeva najljepše, da imaš tu podršku, to navijanje. I odmah prvo što sam rekao ovo je nevjerojatno. Bili su ultrasi iz Seville tu koji su totalno poludjeli kad su vidjeli kako se Torcida priprema oko stadiona, kako priprema za vrijeme utakmice, kako poslije utakmice.

Split: Ivan Rakitić predstavio svoje vino Union | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Navijači splitskog kluba već 25 godina sanjaju naslov prvaka. Dolazak Rakitića dao im je optimizam da se to može dogoditi ove sezone, tome se nada i on, ali je svjestan da je još puno posla pred njima nakon sjajno odrađene polusezone gdje su na vrhu poravnati s Rijekom.

- Ono što sam htio unijeti u našu svlačionicu je taj pobjednički mentalitet osvajanja prvenstva, ali mora se razumjeti da mi to nećemo osvojiti ako pobijedimo jedan derbi ili ako izgubimo jedan derbi. Ovo je jedna utrka, ne volim koristiti tu riječ, ali kao neki maraton. To je deset mjeseci borbe za sve što želimo. Moramo biti svjesni da taj mentalitet gradimo iz dana u dan na treningu. Mislim da smo totalno druga momčad nego kada sam došao u sedmom mjesecu. Sad je ovo totalno drugi Hajduk i po mentalitetu i po radu i po igri. Ja sam i dalje za to da rastemo i da na kraju budemo tu gdje želimo biti.

Osijek i Hajduk sastali se u 14. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Narativ u javnom prostoru je da je kvaliteta pala u hrvatskom nogometu, ali bivši hrvatski reprezentativac ne slaže se s tim.

- Vidi se da je liga stvarno fantastična. Ne slažem se s puno ljudi koji kažu da je hrvatski nogomet pao. Mene je hrvatski nogomet jako pozitivno iznenadio. Vidi se da su teške utakmice, vidi se da imamo fantastične trenere i da se dobro radi. Da te razlike između prve momčadi do kraja nisu toliko velike. Ovi rezultati koji kažem, iznenađenje, nisu iznenađenje.