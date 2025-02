Rakitić možda nije u punoj formi ali je i takav ključan za Hajduk

Nijedno od 33 prethodna izdanja HNL-a nije bilo ovako ludo kao ovo aktualno, puno apsurda i neočekivanih obrata. Evo, za primjer, Hajduk se pobjedom nad Varaždinom vratio na vrh prvenstvene ljestvice a veliki dio gledatelja ispratilo je momčad zvižducima s terena. I to potpuno zasluženo, jer igra koju su prikazali protiv Varaždina samo je nastavak blijedih izdanja koja smo gledali i u završnici jesenskog dijela, i na otvaranju proljetnog dijela sezone. Igru bez prave ideje, nepovezanu i s puno pogrešaka, igru u kojoj golovi padaju samo slučajno ili nakon pogrešaka suparnika.

Pokretanje videa... 00:21 Reakcija Torcide nakon utakmice Hajduk - Varaždin | Video: Tomislav Gabelić/24sata

A što tek reći o Rijeci koja je upisala samo jedan poraz u 20 kola i ima bod manje od Hajduka uz jedan susret manje a rasprodala je pola momčadi, ili o Dinamu koji pruža fantastične igre i bilježi odlične rezultate u Ligi prvaka a u prvenstvu prosipa bodove protiv fenjeraša... Apsurd HNL-a zaokružuju i kiksevi, u prošlom kolu sva tri kluba koja se bore za naslov upisali su poraze!? Ali dok se navijači Dinama mogu utješiti europskim uspjesima a Rijekini sjajno odrađenim prijelaznim rokom, navijače Hajduka u ovoj utrci "tko manje" malo toga veseli.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 21. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Brinu ih financije, brine ih što klub nije doveo adekvatna pojačanja a ne mogu prodati ni "obiteljsko srebro" a kamo li one kojih se želi riješiti, brine ih što je momčad daleko od prave forme i prepoznatljive igre... Hajduk je na vrhu prvenstvene ljestvice ali dugoročno gledano pitanje je je li to to, može li ova momčad izdržati utrku do kraja. Svjestan je toga i trener Gennaro Gattuso koji je nakon minimalne pobjede nad Varaždinom na press konferenciji, nakon kraćeg razmišljanja priznao da je Varaždin zaslužio više od poraza...

- Na koncu moram biti zadovoljan s tri osvojena boda. Nismo bili dobri tehnički, ali nakon Lokomotive sam rekao da smo napravili četiri koraka unatrag i sada to treba malo po malo vraćati. Važno mi je bilo da su se momci borili, da su bili mentalno spremni i da su "živi" – kazao je Gattuso, koji se nije libio priznati da čak ni tako iskusan igrač kao što je Ivan Rakitić nije u pravoj formi, ali za razliku od drugih za njega je imao opravdanje:

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 21. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL





- Nije u formi jer se puno troši u duelima na sredini terena, radi mnogo, trči mnogo, nije na visokoj razini ali on je naš stožerni igrač, krucijalan je za nas i našu igru. Ima volju, karizmu i iskustvo, i to prenosi na suigrače – govorio je Gattuso na pitanje o Rakitićevoj izvedbi.

I doista, Rakitić će za mjesec dana ugasiti 37. svjećicu na torti i teško je očekivati da će dominirati golovima i asistencijama, da će se u sredini terena ravnopravno nositi s dvostruko mlađim suparnicima. Uostalom, Rakitićev forte nikad nisu ni bili golovi i asistencije nego neke druge stvari. Ni u Barceloni, ni u Sevilli, ni u hrvatskoj reprezentaciji Rakitić se nije izdvajao golovima i asistencijama nego kontrolom igre, povezivanjem linija, održavanjem balansa momčadi... Odgovornost je oduvijek bila njegova glavna karakteristika, a to potvrđuju i igre u dresu Hajduka, i Gattuso je u pravu kad kaže da je Ivan krucijalan za ovu momčad i stil igre koji pokušava uspostaviti.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 21. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Potvrđuju to i brojke, prosječna Rakitićeva Sofascore ocjena je 7.3, a zaslužio ju je za 20 odigranih prvenstvenih susreta, od kojih je svih 20 započeo i odigrao 86 minuta u prosjeku, uz jedan gol i tri asistencije, pet kreiranih velikih prilika i visoki postotak dodavanja i osvojenih duela... No na stranu statistika, ono što je najvažnija karakteristika Rakitićeve igre je sigurnost koju ulijeva momčadi, pogotovo u gradnji napada iz zadnje linije i protoku lopte. Rakitić možda i nije u punoj formi, ali je i takav ključna figura Gattusove momčadi i uz Livaju najzaslužniji što je Hajduk na vrhu prvenstvene ljestvice.