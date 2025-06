Rakitić nazvao igrača kojeg želi Hajduk i jednom rečenicom mu naznačio da završava karijeru!

Legenda kaže da je jednom zgodom Dražen Ladić odbio Miroslava Ćiru Blaževića pa je ovaj uzeo u ruke mobitel i prijetećim mu glasom kazao: "Sad ću nazvati predsjednika Tuđmana pa njemu reci da nećeš..." Navodno je uplašeni Ladić odmah promijenio mišljenje, a Ćiro je istu prijetnju telefonskim pozivom pokojnom predsjedniku ponovio još nekoliko puta u raznim prigodama.

Priča nema veze s Hajdukom, ali argument telefonskog poziva i "evo ti njega pa mu reci da nećeš" događala se i na Poljudu, i to ne jednom. Ne doduše u prijetećem tonu, nego više prijateljskom. Recimo, Lukša Jakobušić na taj je način koristio Nikolu i Lovru Kalinića, pa i Marka Livaju kad je nagovarao Ivana Perišića da se vrati. "Mi ćemo slaviti naslov prvaka na Rivi, a ti vidi gdje ćeš biti u to vrijeme", poručili su Perišiću nekadašnji suigrači iz reprezentacije. I upalilo je, kao što je upalilo i kad je Nikola Kalinić dao Ivanu Rakitiću na telefon Gennara Gattusa, da mu on osobno objasni koliko ga želi. Svi skupa su zvali i nagovarali i Edina Džeku da dođe na Poljud, no 'bosanski dijamant' ipak nije došao na Poljud.

"Evo ti njega pa njemu kaži da nećeš ili ne možeš..." jak je argument, pogotovo ako je s druge strane neko veliko ime. Kao što je recimo Ivan Rakitić. Priča iz krugova bliskih novim ljudima koji preuzimaju Hajduk ide u pravcu da je klub odavno "pikirao" Adriona Pajazitija i da ga je planirao dovesti u ovom prijelaznom roku, ali posao se nije odvijao po planu. Inicijalni kontakti su postojali, Pajaziti se nećkao, ali ga je poziv Gorana Vučevića zaintrigirao i zaustavio u namjeri da prihvati jednu od zanimljivih ponuda, a navodno su interes iskazali Rijeka, ljubljanska Olimpija i nekoliko klubova iz Serie A.

Pajaziti je navodno tada rekao da mu godi interes Hajduka za koji igra jedan od njegovih idola iz mladosti – Ivan Rakitić - i to je bilo dovoljno. Vučević je mudro posegnuo za Ćirinom fintom i uskoro je Pajazitiju zazvonio telefon, a s druge strane je bio Rakitić, koji je mladom albanskom reprezentativcu biranim riječima govorio o atmosferi na Poljudu, o veličini Hajduka, o projektu koji novo vodstvo kluba planira posložiti i kako njega vide u jednoj od važnijih uloga...

Nije mu obećao da će igrati skupa, jer samo službena objava o odlasku u igračku mirovinu dijeli Rakitića od kraja karijere i preseljenja na drugi kat Poljuda, ali prilika da naslijedi svog idola i njegov dres je dodatni motiv. Moguće da je upravo zbog toga cijela priča oko Pajazitija i utihnula. Sve ostale ponude stavljene su na stranu, čeka se da novi ljudi i službeno preuzmu vođenje Hajduka. Izbori za novi Nadzorni odbor održat će se 30. lipnja, a lista Ljube Pavasovića Viskovića se jedina kandidirala. S njim dolazi i Goran Vučević kao prvi čovjek struke, u tom timu bi trebao biti i Ivan Rakitić, a sve bi trebalo postati službeno 17. srpnja, kada će Skupština kluba potvrditi nove čelne ljude kluba.

