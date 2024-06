Rakitić: Nisu me zvali iz HNS-a, nisam dobio ni ulaznice za Euro. Hajduk? Porazgovarat ćemo...

Ivan Rakitić (36) je ove zime napustio Španjolsku nakon 13 godina i potpisao za saudijski Al-Shabab. Kazao je kako ga je privukao veliki napredak nogometa u toj domovini, ali sigurno i deset milijuna eura koje će mu godišnje sjesti na račun. I nije tamo došao samo igrati nogomet već će promovirati program vlade Saudijske Arabije prema kojem bi ta naftom bogata zemlja do 2030. godine diverzificirala svoje gospodarstvo te unaprijedila društvo socijalnim i kulturnim sadržajima.

Bivši hrvatski reprezentativac uživa s obitelji u Saudijskoj Arabiji. Sezona je gotova pa je već sada počeo godišnji odmor. Otišao je u reprezentativnu mirovinu u listopadu 2020., ali i dalje pozorno prati sve što se događa s 'vatrenima', kao što će i skorašnje Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Plan mu je doći na prvenstvo, ali nitko iz HNS-a nije mu se javio.

- Dobio sam nekoliko poziva da budem komentator u studiju. Iskreno, iz HNS-a me nitko nije zvao. Pitao sam i za ulaznice, ali nisam došao do njih, pa ću morati na druge načine do njih. Nisam stigao preko naših. Za grupnu fazu još ću biti na odmoru, a kasnije bih mogao otići do Njemačke - rekao je Rakitić u intervjuu za Tportal.

Moskva: Perišić izjednačio na 1:1 protiv Engleske u polufinalu SP-a

Ivan Perišić teško se ozlijedio krajem rujna prošle godine, ali uspio se oporaviti na vrijeme i bit će spreman za Euro. Raketa smatra kako je povratak u Hajduk bio fantastičan potez.

- Što se Perišića tiče, treba mu čestitati na tome što se brzo vratio nakon teške ozljede. I to je najbolji pokazatelj kakav je Ivan profesionalac. I koliko je pametno odlučio što je došao u Hajduk, gdje je mirno odrađivao pripreme. Čestitam i Hajduku koji mu se stavio na dispoziciju i bio uz njega. Svi mi znamo Ivana, on će iz utakmice u utakmicu biti jači, imati sve više samopouzdanja. O kvaliteti nemamo što uopće pričati. Bitno je samo da uhvati ritam.

A kad smo već kod Perišića i Hajduka... Rakitićev kum i najbolji prijatelj Marko Bralić Keto ga već godinama nagovara da potpiše za splitski klub. Pa ima li šanse?

- Ha, ha... Ako me budu zvali, onda ću sjesti s kumom, ispeći dobar roštilj i razgovarati o tome. Porazgovarat ćemo i vidjeti što i kako.