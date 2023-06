Rakitić osvojio trofej pa ispunio obećanje: Nosio je šal Hajduka

Kum Ivana Rakitića i splitski poduzetnik Marko Bralić javio nam se na putu prema Budimpešti, a s najužim krugom prijatelja otišao je na finale Europske lige. I proslavio osvajanje trofeja Seville, a ne bi to bilo to da 'kumića' nije okitio šalom kluba u kojem bi ga volio vidjeti.

Naravno, riječ je o šalu splitskog Hajduka koji je Rakitić nosio kad mu je u rukama bio pokal Europske lige, a nakon toga se fotografirao s kumom ispred navijača.

Imali su što slaviti Rakitićevi jer je, osim timskog trofeja, Rakitić bio i najbolji pojedinac na terenu te je zabio treći gol u raspucavanju penala. Što se tiče samog šala, to je isti onaj s kojim se nakon finala Lige prvaka 2015. fotografirao Lionel Messi.

- Obećano, ispunjeno - napisao je Rakitićev kum na Instagramu.

A zagolicalo je to maštu navijačima Hajduka. Bivšem hrvatskom reprezentativcu je 35 godina i pitanje je koliko još želi igrati nogomet. A spominjalo se da bi završnu sezonu mogao odigrati u dresu splitske momčadi...

- Ovo bi mogao biti Raketin "Last dance" što se tiče velikih europskih finala, a onda kreću pregovori o "Last dance sezoni" u dresu Hajduka. Niko sretniji od mene da se to dogodi, a kad bi Raketa stvarno potpisao ugovor s Hajdukom, mislim da bi tog trenutka Poljud bio rasprodan za sve utakmice od početka do kraja sezone. Raketa & Livaja, ma to bi bilo čisto ludilo, planule bi pretplate u jedan dan - rekao nam je Keto.