Rakitić: Protiv jačih smo uvijek bolji. Vušković će kad-tad završiti u Realu ili Barceloni

Hrvatski nogometaši večeras u 20:45 u Sevilli igraju drugi susret Lige nacija kod Španjolske. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić vjeruje da Hrvatska večeras može biti opasan suparnik Španjolskoj, posebno zbog svoje obrane i sposobnosti igranja protiv najboljih reprezentacija.

- Hrvatska bi mogla naštetiti Španjolskoj. Hrvatska se, prvenstveno, zna jako dobro braniti, a protiv najboljih reprezentacija uvijek igra bolje - izjavio je 38-godišnji Rakitić u razgovoru za španjolsku radijsku postaju COPE.

- Sjećam se iz svog vremena koliko nam je bilo teško u utakmicama gdje bi se unaprijed očekivala pobjeda od 2-0 ili 3-0, ali kada je bila riječ o branjenu, čekanju pogodnog trenutka za nanošenje štete suparniku, uvijek nam je išlo dobro - dodao je.

Bivši veznjak će pratiti s tribina stadiona Ramón Sánchez-Pizjuán na kojem je nekoć igrao za Sevillu. Potvrdio je da će u ložu doći kao navijač, a ne kao predstavnik neke institucije ili saveza. Rakitić je za Hrvatsku odigrao 106 utakmica, uključujući finale Svjetskog prvenstva 2018., te je bio njen dokapetan.

ARHIVA: Hrvatska u Moskvi osvojila srebrnu medalju na Svjetskom nogometnom prvenstvu - 2018. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Španjolska igra prvu domaću utakmicu nakon što je ljetos osvojila Svjetsko prvenstvo, ali Rakitić smatra većom generaciju iz 2010. s igračima poput Andresa Inieste, koja je također bila prvak svijeta i dva puta prvak Europe.

- Ovi sadašnji dečki mogu za pet ili deset godina steći veći status, ali s obzirom da su još uvijek aktivni, da su odrasli gledajući onu staru generaciju... - rekao je.

- Tako smo moja generacija i ja odrasli gledajući Davora Šukera i osvajače bronce iz 1998. Došli smo do srebra 2018., ali se i dalje govori o staroj generaciji jer su oni bili prvi. Možda ćemo u budućnosti mi imati veći status, ali na Šukera, koji je baš u ovdje u Sevilli sudjelovao samnom na jednom događaju, i dalje se gleda kao na božanstvo, na nešto nevjerojatno. To je tako - izjavio je. Rakitić, upitan o nadolazećoj nagradi Zlatna lopta, za najboljeg nogometaša svijeta u 2026., odgovorio je da "ne postoji jasan favorit".

- Ove godine nije bilo niti jednog igrača koji se posebno istaknuo u klubu ili na Svjetskom prvenstvu. Stoga je teško izvući nekoga, kao što je bio slučaj prijašnjih godina kada smo bili naviknuti da to priznanje dobivaju Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. No takvih više nema. Neki su se istaknuli u svojim ligama, neki zabijanjem golova, ali su bili lošiji na Svjetskom prvenstvu. Ili obratno - rekao je i pohvalio je posebno Michaela Oliesa, 24-godišnjeg Francuza iz Bayerna, te Barcelonine španjolske reprezentativce Lamina Yamala i Rodrija.

Upitan o 19-godišnjem hrvatskom stoperu Luki Vuškoviću odgovorio je da je "šteta što ne igra u La Ligi" nego u engleskom Brightonu.

Foto: Dylan Martinez

- Dečko je spektakularan. Ne razumijem zašto ga je Tottenham pustio da ode. Igrač je velike predispozicije, a igrači u hrvatskoj reprezentaciji također kažu da im je nevjerojatno kako tako mlad igrač može igrati tako mirno pod tolikim pritiskom. On poručuje 'tu iza sam ja, ne brinite'. Ponekad se događa da ima previše samopouzdanja, tu mora još učiti, ali po meni je on igrač maksimalne razine koji će s vremenom završiti u klubu poput Barcelone ili Real Madrida - rekao je.

Rakitić, koji je s Barcelonom osvojio Ligu prvaka 2015., a sa Sevillom bio pobjednik Europske lige 2014. i 2023., vratio se ljetos u grad na jugu Španjolske. Nakon što je otišao iz Hajduka, gdje je radio na kupnji i prodaji igrača, vratio se živjeti u Sevillu od kuda je njegova supruga Raquel s kojom ima dvije kćeri.