Rakitić: Reprezentacija je od mene napravila igrača i čovjeka

Kad se sjetim trenutaka iz Rusije, s drugih natjecanja, najboljih navijača na svijetu, kako se kaže, zastane mi knedla u grlu... To su uspomene koje ću uvijek nositi u srcu, rekao je Raketa

Ivan Rakitić, igrač Seville i bivši hrvatski reprezentativac, odlično je startao u novom-starom klubu. Mrežu protivnika tresao je praktički čim je istrčao na teren.

- U Sevilli se zaista osjećam kao doma, dobrodošlo i voljeno, što svakako pozitivno utječe na moju igru. Cijeli tim je uz mene, to mi daje dodatnu snagu! Sevilla je jako pozitivna promjena. Osjećam se izrazito moćno i poletno. Nastavimo li ovako igrati, čeka nas mnogo pobjeda i uspjeha. A tek se zagrijavamo - rekao je kroz smijeh Ivan Rakitić.

Rakitić je za hrvatsku nogometnu reprezentaciju odigrao 106 utakmica, u kojima je protivničku mrežu tresao 15 puta. Hrvatsku javnost zatekao je iznenadnom odlukom o napuštanju reprezentacije, za koju je toliko toga dao.

- Odlazak iz "vatrenih" bila je jedna od najtežih odluka u mom životu. Kad se sjetim trenutaka iz Rusije, s drugih natjecanja, najboljih navijača na svijetu, kako se kaže, zastane mi knedla u grlu... To su uspomene koje ću uvijek nositi u srcu. Zaista sam iskreno zahvalan svima u reprezentaciji te svim vjernim navijačima. Reprezentacija je od mene dobrim dijelom napravila igrača i čovjeka kakav sam danas. Hvala svima, bilo je emotivno i nezaboravno! Vrijeme je za nove podvige sa Sevillom - izjavio je Ivan Rakitić.