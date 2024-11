Rakitić stao u obranu Perišića: 'Moralo se to ostaviti sa strane'

Jedan je napustio Hajduk i razočarao navijače splitskog kluba, a drugi je pomalo i iznenađujuće stigao te navukao dres 'bilih'. Ivan Perišić (35) prvi je put stigao na Poljud nakon što je s njega otišao, a u reprezentativnom su ga dresu dočekali zvižduci dijela navijača koji mu još nisu zaboravili naprasni odlazak.

No, stigao je u dresu reprezentacije pa su se mnogi nadali kako ipak neće doći do zvižduka. To mišljenje dijeli i igrač Hajduka, a nekad nezamjenjivi veznjak 'vatrenih' Ivan Rakitić (36).

- To se definitivno moralo ostaviti sa strane. Igrala je Hrvatska, a Hrvatska nam je svima sve. Ja uvijek volim reći, Hrvatska je iznad svih. I tako treba razmišljati - rekao je Rakitić za tportal.

Split: Poznati prate utakmicu UEFA Lige nacija, Hrvatska - Portugal | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dok je Perišić bio na terenu do 58. minute kad ga je zamijenio Luka Sučić, Rakitić je s tribina s trenerom i klupskim kolegama pratio igru reprezentacije.

- Naši su dobro odradili, zasluženo smo uzeli bod. Moram pohvaliti sve koji su ušli, posebno Luku Sučića koji je promijenio i ritam igre. Inače s ulascima ne ispadne onako kako bi svi htjeli: I zapravo to novi igrači teško mogu napraviti nešto. I Jakić je bio odličan, sve promjene koje je izbornik napravio bile su pogođene - zaključio je 'Raketa'.