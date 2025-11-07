Rakitić surađuje s Uefom na novom projektu i priznaje: Teže je biti u uredu nego na terenu

Ivan Rakitić je prije četiri mjeseca i službeno završio bogatu igračku karijeru u Hajduku te se preselio u ured. Bivši reprezentativac je pomoćnik sportskog direktora na Poljudu, a sve više ulaže u daljnju edukaciju te sudjeluje na Uefinim programima kako bi potaknuo sportske organizacije na veći rad. Rakitić se javio iz sjedišta Uefe gdje je kao član odbora sudjelovao u sastancima Uefa Foundationa, novog projekta koji podupire Aleksandar Čeferin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:27 Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire | Video: 24sata/pixsell

"Moj prvi sastanak odbora na Uefa Foundation. Zahvalan sam što sam dio tako značajnog projekta uz sjajne ljude. Hvala Zakladi i predsjedniku Aleksandru Čeferinu na povjerenju i toploj dobrodošlici. Nogomet ima moć promijeniti živote, a sve počinje time da se djeci pruži prilika da sanjaju, igraju i vjeruju", napisao je Rakitić u svojoj objavi.

Velika je promjena kopačke zamijeniti ulaštenim cipelama te umjesto na terenu biti u uredu. Rakitić se dobro snalazi u toj ulozi, a o tome je pričao za Dnevnik Nove Tv.

Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Ha-ha, puno puno je teže bit u kancelariji. Gore u uredu je posve nešto drugo. Nije baš lijepo kada zvoni mobitel stalno. Što mi je rekla žena nekidan – da joj je bilo puno ljepše sa mnom dok sam bio još igrač. Bilo je puno mirnije i bio sam više kući i sve to, ali tako je kako je - rekao je Rakitić pa dodao:

- Meni je pogotovo želja da spojim Hajduk sa cijelim svijetom. Ja mislim da trebamo uvjerit ne samo nas ovdje samo u Splitu, Dalmaciji ili Hrvatskoj nego širom svijeta koji potencijal Hajduk ima.

Naglasio je i kako u Hajduku žele da što više prvotimaca bude iz Akademije te je apelirao na grad Split da im je potreban novi statdion kako bi imali potrebnu infrastrukturu da sve što planiraju odrade kvalitetno.