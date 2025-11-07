Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOBRO SE SNALAZI

Rakitić surađuje s Uefom na novom projektu i priznaje: Teže je biti u uredu nego na terenu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Rakitić surađuje s Uefom na novom projektu i priznaje: Teže je biti u uredu nego na terenu
Split: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice Hajduk - Rijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Meni je pogotovo želja da spojim Hajduk sa cijelim svijetom. Ja mislim da trebamo uvjerit ne samo nas ovdje samo u Splitu, Dalmaciji ili Hrvatskoj nego širom svijeta koji potencijal Hajduk ima, rekao je Rakitić

Ivan Rakitić je prije četiri mjeseca i službeno završio bogatu igračku karijeru u Hajduku te se preselio u ured. Bivši reprezentativac je pomoćnik sportskog direktora na Poljudu, a sve više ulaže u daljnju edukaciju te sudjeluje na Uefinim programima kako bi potaknuo sportske organizacije na veći rad. Rakitić se javio iz sjedišta Uefe gdje je kao član odbora sudjelovao u sastancima Uefa Foundationa, novog projekta koji podupire Aleksandar Čeferin.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire 01:27
Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire | Video: 24sata/pixsell

"Moj prvi sastanak odbora na Uefa Foundation. Zahvalan sam što sam dio tako značajnog projekta uz sjajne ljude. Hvala Zakladi i predsjedniku Aleksandru Čeferinu na povjerenju i toploj dobrodošlici. Nogomet ima moć promijeniti živote, a sve počinje time da se djeci pruži prilika da sanjaju, igraju i vjeruju", napisao je Rakitić u svojoj objavi.

Velika je promjena kopačke zamijeniti ulaštenim cipelama te umjesto na terenu biti u uredu. Rakitić se dobro snalazi u toj ulozi, a o tome je pričao za Dnevnik Nove Tv.

Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo
Split: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Hajduk i Dinamo | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

- Ha-ha, puno puno je teže bit u kancelariji. Gore u uredu je posve nešto drugo. Nije baš lijepo kada zvoni mobitel stalno. Što mi je rekla žena nekidan – da joj je bilo puno ljepše sa mnom dok sam bio još igrač. Bilo je puno mirnije i bio sam više kući i sve to, ali tako je kako je - rekao je Rakitić pa dodao:

- Meni je pogotovo želja da spojim Hajduk sa cijelim svijetom. Ja mislim da trebamo uvjerit ne samo nas ovdje samo u Splitu, Dalmaciji ili Hrvatskoj nego širom svijeta koji potencijal Hajduk ima. 

Naglasio je i kako u Hajduku žele da što više prvotimaca bude iz Akademije te je apelirao na grad Split da im je potreban novi statdion kako bi imali potrebnu infrastrukturu da sve što planiraju odrade kvalitetno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam
NEPREMOSTIVA PREPREKA

FOTO Ostavila NFL zvijezdu zbog 'alatke': Kao tri limenke Cole jedna na drugoj. Plakala sam

U svijetu slavnih, razlozi za razvod često su obavijeni velom tajne ili svedeni na klasičnu frazu "nepomirljive razlike". No, manekenka i influencerica Haley Kalil nedavno je šokirala javnost otkrivši zašto se razvela od NFL zvijezde Matta Kalika.
Fruk nakon debakla: 'Ne znam kako da opišem našu predstavu'
IGRAČI NAKON GIBRALTARA

Fruk nakon debakla: 'Ne znam kako da opišem našu predstavu'

Problem je u motivaciji. Sparta je dobra momčad i ideš na glavu, a ove lakše protivnike misliš da ćeš lakše dobiti, a bude teža jer nisi 100 posto, rekao je kapetan Zlomislić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025