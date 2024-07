Rakitićev dolazak izazvao opći kaos u Splitu! Hajduk, kum, zračna luka... svi su na udaru

Split gori! I figurativno i doslovno... Ali ni šumski požar u okolici grada, ni temperaturna kupola koja nas pritišće već desetak dana i ne da nam normalno živjeti, ni opsada turista koji stvaraju nesnosne gužve na prilazima gradu i u centru... baš ništa ne može uznemiriti navijače Hajduka koliko iščekivanje informacije kada na Poljud stiže Ivan Rakitić (36). Rakitić je tema broj jedan na jutarnjim kavama, na plažama, na poslu... Kako i ne bi bio kad je to ponajveći transfer u povijesti HNL-a!

Oni stariji prelistavaju novine, oni nešto mlađi čitaju vijesti na portalima, 'refrešaju' svako malo stranice, šalju privatne poruke Rakitićevim prijateljima, zaposlenicima kluba, novinarima, ljudima u splitskoj zračnoj luci... Kad će Raketa? Dolazi li i je li već potpisao? Je li prošao liječnički pregled i kad će biti službeno predstavljanje? Hoće li zaigrati protiv Torshavna? Pitanja se nižu a konkretnog odgovora nema...

Lavinu negativnih komentara izazvao je jedan stariji gospodin kada je u TV programu izjavio kako ne vjeruje da će Rakitić uopće doći, a Rakitićev kum Marko Bralić Keto ne stiže odgovoriti niti na poruke, a kamoli na stotine poziva...

- Dragi, ovo nije normalno, telefon mi ne prestaje zvoniti!

Čak su se i ljudi u Hajduku pomirili s time da Rakitićev dolazak više ne može ostati tajna, pa nakon službenih odgovora kako nema informacija o transferu u zadnjih nekoliko dana sve češće stiže odgovor kako bi trebao stići u narednih dan-dva.

Prva informacija kako će sve biti gotovo do kraja ovoga tjedna mnoge je ostavila u uvjerenju kako je to petak, pogotovo što je Hajduk za petak navečer organizirao feštu s novim tehničkim sponzorom...

Ali tjedan završava u nedjelju, pa je po svemu sudeći to to. Naravno, ako opet ne bude nekih iznenađenja i nepredviđenih okolnosti. Rakitića bi najkasnije u ponedjeljak trebali predstaviti javnosti i on bi trebao odraditi prvi trening s momčadi Hajduka, a krcati Poljud pozdraviti ga na europskoj premijeri protiv Torshavna u četvrtak.

A da je sve gotovo potvrdio nam je i trener Hajduka Gennaro Gattuso, koji je na pitanje o pojačanjima sam spomenuo Rakitićevo ime i kazao kako se definiraju posljednji detalji i da sve ide u dobrom smjeru za Hajduk.

Napomenuo je Gattuso tom prilikom i kako će mu svakako trebati vremena da se navikne na novu sredinu.

- I Livaja, i Rakitić, i Perišić su veliki igrači i šampioni, ali ima tu još 25 drugih igrača, a ja prema svima ima isti odnos. Teren sve govori... - upozorio je Gattuso.

I to je svakodnevica navijača Hajduka. A kad Rakitića i službeno predstave na Poljudu, krenut će neka nova priča, neki novi Rakitić, neki novi Džeko, Newerton...