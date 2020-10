Rami otkrio sve: Imao sam sa ženama više uspjeha od Pitta i Clooneya, sve su bile 'avioni'

<p>Francuski branič<strong> Adil Rami</strong> (34) oduvijek je volio život na visokoj nozi. Živio je, štono se kaže, kao <strong>lord</strong>. Jasno, na zalasku je karijere, ali novinske stupce još puni.</p><p>Neko vrijeme izlazio je s <strong>Pamelom Anderson</strong> (53), ali veza se raspala nakon što ju nogometaš, navodno, bezuspješno pokušao zaprositi.</p><h2>Pogledajte video: Pamela Anderson ljubi tjelohranitelja</h2><p>- Htjela mi je naštetiti. Nikad me nije tužila jer se ništa od toga nije dogodilo. Ne želim imati više ništa s njom - rekao je Rami u intervjuu za Le Figaro povodom izlaska knjige o njegovu životu u kojoj je obećao da će otkriti mnoge 'sočne' detalje.</p><p>- Mogao sam imati bolju karijeru s boljim životnim stilom. Previše izlazaka, djevojaka i hrane. Hrana je bila moj veliki problem. Volim jesti. Kad sam igrao prosječno, bilo je to zato jer sam imao koju kilu viška. Šteta, jer kad sam na 100 posto, nijedan napadača na svijetu me ne straši - priznao je Rami.</p><p>Rami je osvojio SP s Francuskom u Rusiji. Iako, priznaje da je mrzio izbornika Didiera Deschampsa.</p><p>- U početku mi je bilo teško s njim, nisam ga mogao smisliti. Još gore, mrzio sam ga, ali sada sam mu zahvalan. Kada smo osvojili Svjetsko prvenstvo, ispričao sam mu se. Bio je prestrog na početku i samo je mislio na posao. Volim raditi, ali ne 24 sata. Nismo se uvijek razumjeli oko toga - rekao je.</p><p>U finalu su 'tricolori' igrali s Hrvatskom, a Rami se još sjeća susreta s tadašnjom predsjednicom Hrvatske, Kolindom Grabar-Kitarović.</p><p>- Nakon finala, predsjednica Hrvatske me pogledala i rekla mi da imam lijepe brkove. Ja sam joj rekao da volim Mikonos. Ne znam zašto, uvijek sam miješao Grčku i Hrvatsku. Onda me Olivier Giroud pogledao i rekao: 'Jesi li <strong>glup</strong>? Mikonos je u Grčkoj' - kazao je Rami.</p><p>Današnji stoper portugalske Boaviste igrao je do 21. godine u četvrtoj francuskoj ligi te je radio kao komunalni radnik. Skupljao je smeće, brisao grafite... Kad je zakoračio u profesionalni nogomet sve se promijenilo. Žena je bilo kao u priči, kaže.</p><p>- Sjećam se tuluma na kojem je bilo sedam djevojaka. Sve su bile 'avioni'. Nisam mogao vjerovati. Razmijenili smo brojeve mobitela, pili smo, bile su baš pristojne i smijale su se mojim šalama. Ma, imao sam više uspjeha kod žena nego <strong>Brad Pitt </strong>i <strong>George Clooney</strong> zajedno - kazao je Rami kroz smijeh.</p>