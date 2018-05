Ramos se ispričao Salahu zbog ozljede: 'Brz oporavak ti želim'

Real Madrid je u subotu u Kijevu osigurao novi naslov prvaka Europe zahvaljujući visokoj pobjedi nad Liverpoolom od 3-1. Madriđani za to mogu zahvaliti fantastičnom Baleu, izrazito lošoj večeri golmana 'redsa' Lorisa Kariusa, ali i Ramosu koji je ozlijedio Salaha već u 26. minuti utakmice.

U toj kobnoj minuti, Ramos i Salah su bili u jednom duelu nakon kojeg su krenuli padati na travnjak, ali je u padu branič Reala sjajnog Egipćanina uhvatio za ruku i praktički mu napravio polugu.

Poslije tog pada, Salah je pokušao nastaviti igru, no bol je ipak bila prejaka i Egipćanin je izašao s terena u suzama u 31. minuti. Odmah nakon njegovog izlaska, Real se ohrabrio i počeo sve više napadati.

Iako mnogi smatraju kako je Ramos to napravio namjerno jer je time iz igra izbacio najveću opasnost Reala u toj utakmici, teško je povjerovati u to.

Ramos se odmah poslije utakmice oglasio putem Twittera gdje je uputio isprike Salahu i poželio mu brz oporavak.

- Ponekad ti nogomet pokaže dobru stranu, a ponekad i lošu. Prije svega mi smo profesionalci. Brz oporavak ti želim.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah