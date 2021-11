United je sve dogovorio s Ralfom Rangnickom i on će biti privremeni trener. Potpisao je ugovor na šest mjeseci plus dvije godine koje će odraditi kao savjetnik kluba. Čeka se odobrenje Lokomotiva iz Moskve, napisao je prije nekoliko dana ugledni Fabrizio Romano, a sad je dolazak novog stratega potvrdio i Manchester United.

Nije želio doći kao 'vatrogasac' pa samo otići nakon nekoliko mjeseci, već ako mijenja sredinu i praktički kompletni način života, onda da se osigurati u Manchesteru na još neko vrijeme. Tako će i nakon što završi posao na klupi 'crvenih vragova' dvije godine biti savjetnik u klubu. Osebujni Nijemac prije dvije je godine posljednji put bio trener u RB Leipzigu, a nakon toga je bio sportski direktor u RB franšizama sportskih klubova te u Lokomotivu iz Moskve.

Pokušat će implementirati svoj gegenpressing na Manchester United, a pitanje je kako će na to odgovoriti zvijezde poput Cristiana Ronalda, Brune Fernandesa, Marcusa Rashforda, Jadona Sancha i ostatka momčadi koja će se morati podrediti novim idejama. Voli biti i formacijski fleksibilan te nekoliko puta rotirati na utakmici, a Oleu to baš nije išlo za rukom. No, iskustvo je tu na Rangnickovoj strani.

Prve smo obrise možda i mogli vidjeti u remiju protiv Chelseaja (1-1), ali mnogi su se, pa i sam Portugalac, pobunili što su doveli takvog igrača i on sad sjedi na klupi. Sve će to morati riješiti njemački strateg. Pitanje je što će biti i s Lukeom Shawom za kojeg je istaknuo kako smatra da nije igrač kalibra Manchester Uniteda, a teško je očekivati da će koristiti svoje 'kolo sreće' za kažnjavanje igrača. Teško je zamisiti da će zbog grešaka CR posluživati ručak u klupskom restoranu ili pak Paul Pogba raditi u fan shopu, ali možda će to biti i dobar marketinški potez.

Bilo kako bilo, osmo mjesto zasigurno ne zadovoljava apetite kluba iz crvenog dijela Manchestera, a Rangnick će ih morati pomaknuti s osmog mjesta prema vrhu kako god zna. Debitirat će već ovog četvrtka na domaćem terenu protiv Arsenala.