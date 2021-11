Nisam znao da u Milanu vlada diktatura kao u Sjevernoj Koreji. Pristao sam na ovaj intervju jer je bilo puno pitanja i zahtjeva da se pojasni kako je do ovoga došlo. Vrlo jednostavno, u klubu su dogovorili suradnju s Ralfom Rangnickom (62). Još u prosincu! Želim mu svu sreću svijeta, ali mogli su mi to ljudi iz Milana bar kazati. Zaslužio sam znati što namjeravaju, rekao je svojevremeno Zvonimir Boban kad je napustio talijanskog velikana, ali na kraju Nijemac nije došao u Italiju.

No, trebao bi doći u - Manchester. Točnije, na onu crvenu stranu grada i preuzeti mjesto koje je napustio Ole Gunnar Solskjaer. Spominje se kao da je sve već gotovo, ali i sam Fabrizio Romano istaknuo je da Nijemac neće prihvatiti ponudu 'crvenig vragova' ako ne ispune jedan uvjet.

- United je postigao dogovor s Ralfom Rangnickom i on će biti privremeni trener. Potpisao je ugovor na šest mjeseci plus dvije godine koje će odraditi kao savjetnik kluba. Čeka se odobrenje Lokomotiva iz Moskve, a Rangnick neće dobiti radnu dozvolu na vrijeme da može voditi momčad već za vikend protiv Chelseaja - napisao je Romano na Twitteru prenoseći ugledni The Athletic.

Naravno, ne želi doći kao 'vatrogasac' pa samo otići nakon nekoliko mjeseci, već ako mijenja sredinu i praktički kompletni način života, onda da se osigura u Manchesteru na još neko vrijeme. Osebujni Nijemac prije dvije je godine posljednji put bio trener u RB Leipzigu, a nakon toga je bio sportski direktor u RB franšizama sportskih klubova te u Lokomotivu iz Moskve.

Pokušat će implementirati svoj gegenpressing na Manchester United, a pitanje je kako će na to odgovoriti zvijezde poput Cristiana Ronalda, Brune Fernandesa, Marcusa Rashforda, Jadona Sancha i ostatka momčadi koja će se morati podrediti novim idejama. Voli biti i formacijski fleksibilan te nekoliko puta rotirati na utakmici, a Oleu to baš nije išlo za rukom. No, iskustvo je tu na Rangnickovoj strani.

Pitanje je što će biti s Lukeom Shawom za kojeg je istaknuo kako smatra da nije igrač kalibra Manchester Uniteda, a teško je očekivati da će koristiti svoje 'kolo sreće' za kažnjavanje igrača. Teško je zamisiti da će zbog grešaka CR posluživati ručak u klupskom restoranu ili pak Paul Pogba raditi u fan shopu, ali možda će to biti i dobar marketinški potez.

Bilo kako bilo, United bi ovog vikenda još trebao voditi Michael Carrick jer Rangnick vjerojatno neće imati radnu dozvolu i ako potpiše za 'crvene vragove', a Nijemac bi mogao debitirati na Old Traffordu protiv momčadi Arsenala.