'Ranije u Hajduku nije bio baš takav pritisak, sad svi galame'

Čudni ljudi žive tu sve što vole razapnu“, dobro pjeva Petar Grašo. Tako vam je to u Splitu. Mene prvog kritizira moj susjed. Znam kakvi su navijači, okolina i što traže. Nije lako raditi dolje, započinje Luka Bonačić, trener Varaždina, posljednje momčadi 1. HNL, prije susreta protiv svojeg Hajduka.

Iskusni splitski trener vodio je Bile u dva navrata. U sezoni 1997./98. s njima je osvojio drugo mjesto iza Dinama, dok ih je vodio i u sezone 2005/06.

- U mojoj prvoj trenerskoj epizodi u Hajduku borili smo se s Dinamom za naslov, no nismo imali šanse jer to bilo jedno turbulentno razdoblje u kojem se politika miješala u sve. U drugoj epizodi vodio sam ih u drugom dijelu sezone i spasio ih od lige za bedaka - ističe Bonačić.

U sezoni 1997./98. u njegovoj momčadi igrao je Igor Tudor, današnji trener Hajduka.

- Igor je bio vrhunski stoper i zato ga je Juventus kupio. Ne treba mnogo raspravljati o njegovim igračkim kvalitetama. Šteta što ga je ozljeda gležnja spriječila da ima takav završetak karijere kao što je bio i početak. Uvijek je bio željan pobjede i sada kao trener nosi jednu karizmu Juventusa koju prenosi na igrače - ističe Bonačić.

U svojoj trenerskoj karijeri Tudor je osim Hajduka vodio grčki PAOK, turske klubove Karabükspor i Galatasaray te dva puta talijanski Udinese.

- To je naša dalmatinska karma, mi ne idemo u kompromise. On je trener bez kompromisa pa mu se događalo da bi nakon par mjeseci otišao s klupe. Predispozicije za velike stvari ima, ali kad sazrije bit će kudikamo kvalitetniji i bolji trener - objašnjava Bonačić, koji ističe da će Tudor dobro prodrmati momčad Hajduka.

- On je temperamentan i agresivan. S njim će Hajduk sigurno biti agresivniji - dodao je Bonačić.

Hoće li to zadovoljiti Splićane koji priznanju samo rezultat, vidjet ćemo u nastavku sezone.

Ono o čemu se često priča je klupska politika Hajduka. Često se mijenjaju predsjednici, sportski direktori, voditelji nogometne škole.

- Klub trebaju voditi profesionalci. Mnogo se priča i galami, no ljude treba pustiti da rade svoj posao. Naravno, isti ljudi trebaju snositi odgovornost. Moram reći da prije deset godina nije bio toliki pritisak - priča o klupskoj politici Hajduka Bonačić i dodaje da svaki klub ima dobrih i loših perioda u klupskoj povijesti.

- Mogu svi krepati, ali Hajduk neće. Hajduk treba vratiti korijenima. S jedne strane klub je dobro posložen, ali zapostavila se nogometna škola. Nogomet nije atomska fizika i lako se mogu naći uzroci zašto u Hajduku postoji problem da nogometna akademija ne daje dovoljno igrača za seniorski sastav. Moram reći da možda postoji i jedna frustracija jer je Dinamo otišao predaleko, a sve zbog toga jer u Hajduku nisu bili pravi ljudi na pravom mjestu - dodao je Bonačić.

Je li Mario Stanić, savjetnik predsjednika Hajduka za sportsku politiku, pravi čovjek na pravom mjestu?

- Ne znam. Ne razumijem se ja u to. Bio bih sretan da je on pravi čovjek na pravom mjestu - ističe Bonačić.

Što se tiče utakmice 20. kola 1. HNL između Varaždina i Hajduka na stadionu Varteksa, Varaždinci dočekuju Splićane s nešto drugačijim sastavom nego u prvom dijelu sezone.

Na posudbu iz Lokomotive stigla su dvojica igrača. Riječ je o povratniku Domagoju Drožđeku, koji je u dresu Varaždina u sezoni 2017./2018. bio najbolji strijelac i igrač 2. HNL, i senegalskom veznjaku Pape Assaneu. Tu je i branič Ivan Boras (28), koji je dosad bio igrač Krškog, a došao je i bivši igrač, također stoper, Ivan Novoselec. Iz Gorice se priključio Matija Špičić, dok je stigao i brat Dominika Glavine, Denis Glavina, kao i napadač Vinko Petković iz Hrvatskog dragovoljca.

- Hajdukovac sam i kad ne igraju sa mnom želim im svu sreću, no kad igraju protiv mene želim pobijediti. Očekujem tešku i tvrdu utakmicu. Hajduk dolazi uzeti bodove i to je njihovo pravo, no nešto će se i nas pitati. Nismo mi bili na odmor nego na pripremama. Dobili smo iskustvo dovođenjem nekoliko pojačanja i vjerujem da ćemo moći parirati sastavima s vrha ljestvice. Moramo tražiti bodove jer ako ćemo čekati da ne izgubimo, ništa nećemo dobiti - zaključio je Bonačić.