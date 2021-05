Milana Rapaića (47) i danas se sa sjetom sjećaju mnogi navijači Hajduka. Kažu, takvog znalca i driblera više nema. Virtuoza s loptom.

Zaslužio je Rapaić sve lovorike, igrao je s "bilima" četvrtfinale Lige prvaka. Nakon Splita, odlazi u Perugiu, gdje je igrao s Marcom Materazzijem, Gennarom Gattusom i ostalima te bio tata-mata te momčadi.

POGLEDAJTE VIDEO: Mijo Caktaš trenirao s drugom momčadi Hajduka

Nakon karijere, povukao se i rijetko se moglo naletjeti na neki njegov intervju. Jedan takav dao je za TuttoMercato.

Talijanske kolege zanimalo je gdje je Rapaić trenutačno i što radi.

- Radim mnogo stvari. Prije sam bio u poslu s građevinom, a već nekoliko posljednjih godina se bavim s izvorima obnovljive energije. Vjetar i sunce. To je budućnost. U toku je veliki projekt na kojem rade veliki profesionalci - rekao je bivši hrvatski reprezentativac u uvodu.

A nogomet?

- Nisam ga napustio. Imam menadžersku agenciju World Soccer Group. Vodimo neke igrače, radimo skauting, savjetujemo klubove… Ideja je rođena nedavno. Nisam htio mnogo pričati, već odmah krenuti u akciju. Sad kad imam vremena, mogu se potpuno posvetiti tome.

Na kojem tržištu skautirate igrače?

- Za sad samo u Hrvatskoj.

Kakav odnos imate s nogometom u Italiji?

- Jako sam vezan za Perugiu. To je grad koji sam volio i voljet ću ga zauvijek. Žao mi je što klub ne igra u rangu koji zaslužuje. Ali svi se nadamo da će se tamo vratiti jednog dana“.

Baš nedavno se Perugia vratila u Serie B.

- Drago mi je, ali nije smjela ni ispadati u Serie C.

Mnoge je iznenadio Rapaićev odlazak baš u Perugiu.

- Tih 90-ih godina je u nogometu postojala samo Italija. Sve ostale lige su bile na znatno nižoj razini. Htio sam igrati Serie A jer je to bila top liga.

Pričalo se da je Rapaić u jednom trenutku imao 12 kilograma viška.

- Ma ne... To nije moguće. Ali možda sam imao tri, četiri kilograma viška - priznao je legendarni nogometaš.

Uvijek je težio atrakciji.

- Prije svega, uvijek sam igrao za klub i momčad. Ali sam se trudio i zabaviti navijače kad mogu. Sad su neka druga vremena, nema više driblera, nema više igrača kao što su bili Totti ili Del Piero. Treneri danas zarobljuju nogometaše. Previše je danas nogometa na kompjuterima i mnogo nekih shema, koje su po meni pogrešne. Ali na kraju, razliku rade nogometaši koji ne prate te šablone i nacrte. Dat ću vam najbolji primjer - Kylian Mbappé.

Nekoliko puta ste odbijali transfere iz Perugie. Na kraju ste morali otići zbog dobrobiti kluba.

- Imao sam sve. Bio sam dobro plaćen, igrao sam dobro i navijači su me voljeli. Mogao sam otići ali zašto bih to radio? Mnogi su dolazili pregovarati i pričati sa mnom, ali sam u Perugii bio zadovoljan. Nisam htio mijenjati. A onda mi je predsjednik Alesandro Gaucci rekao da je klub na rubu bankrota i da će ga moja prodaja spasiti. I tako sam otišao u Fenerbahče.

U Turskoj mu je bilo sjajno. Dobro se snašao u Feneru.

- Jako dobro. Bio je to spektakl. Fenerbahče ima navijaču bazu od 30 ili 40 milijuna ljudi. Nešto nevjerojatno. Tamo sam naišao na sjajnu infrastrukturu, uvjete i stadione.

Bilo je govora da će se vratiti u Fener kao sportski direktor.

- Moj predsjednički kandidat je izgubio izbore i sad je tu drugi predsjednik, koji je izabrao svog direktora - pojasnio je Rapaić.

Rapaiću se ne sviđa današnji nogomet.

- Nikad nisam nogomet gledao kao posao već kao zabavu. I napravio sam ozbiljnu karijeru. Sretan sam čovjek jer sam uživao u nogometu i još su me plaćali za to. Što mogu tražiti više od toga? Uživao sam u nogometu i bio idol navijača gdje god sam igrao. Činjenica da me vole i nakon toliko godina mi pruža veliki užitak.

Najbolji gol u karijeri?

- Bilo ih je mnogo, teško je odabrati.

Mi se sjećamo jednog. Za Hrvatsku protiv Italije na SP 2002.

- Dobro je što se sjećate toga - rekao je kroz smijeh Miki.

Kao Hrvat i skaut, kojeg igrača biste preporučili da pratimo?

- Poslije onog nevjerojatnog ciklusa, koji je doveo do drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu, trebat će nam vremena da opet izgradimo pobjedničku momčad. Ali nemamo nestašicu talenta. Naprotiv. Izabrao bih dva defenzivca kao najveće talente. To su Mario Vušković iz Hajduka i Joško Gvardiol iz Dinama, kojeg je već uzeo Leipzig. S njima dvojicom smo mirni u obrani za narednih 10 godina - zaključio je stari nogometni znalac.