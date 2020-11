Milica se nikako ne mo\u017ee pomiriti s tim da \u0107e Amerikanka Yvonne Anderson (30) zaigrati za Srbiju. Dabovi\u0107 je \u017eestoko iskritizirala izbornicu Marinu Maljkovi\u0107, k\u0107i Bo\u017eidara Maljkovi\u0107a. O\u010dekivano, biv\u0161a se srpska ko\u0161arka\u0161ica na\u0161la pod paljbom javnosti, ozna\u010dena je rasisticom, a nema ni najmanju namjeru povu\u0107i izre\u010deno.

<p>Bivša srpska košarkašica<strong> Milica Dabović </strong>(38) često uzburka javnost kontroverznim izjavama. Sad je otišla i korak dalje pa su njezine izjave poprimile konotacije rasizma. </p><p>"Alo, pored toliko talenata u ovoj našoj Srbiji dovesti Amerikanku i to još crnkinju, i to još na playu pored žive <strong>Ane Dabović</strong> (Miličina sestra, op. a.) za mene je izvan svake pameti. Izbornice,dokle ćeš se još rugati s ljudima??? Možda sam ja luda, ali ne prihvaćam ovo", napisala je na Twitteru Dabović.</p><p>Milica se nikako ne može pomiriti s tim da će Amerikanka <strong>Yvonne Anderson</strong> (30) zaigrati za Srbiju. Dabović je žestoko iskritizirala izbornicu Marinu Maljković, kći Božidara Maljkovića. Očekivano, bivša se srpska košarkašica našla pod paljbom javnosti, označena je rasisticom, a nema ni najmanju namjeru povući izrečeno.</p><p>"Možete vi pisati i da sam alkoholičarka iako kap alkohola u životu nisam popila. Ja sam samo budala koja svoj stav iznosi javno, uz činjenice. Talenti poput Mandić, Topuzović... Zašto je Radočaj eliminirana??? Svatko normalan zna na što sam mislila, a Telegrafu ide tužba", napisala je Dabović.</p><p>"I da se ne lažemo, nije ovo samo moje mišljenje. Ja ga samo iznosim. Ovo je sramotan potez zbog pojedinih igračica! Jedino za što se mogu ispričati jest to što sam rekla da je crnkinja. Samo napadajte, pljujte, niste odavno", napisala je uz emotikone koji "plaču" od smijeha.</p><p>Dabović se u bogatoj igračkoj karijeri okušala i u Hrvatskoj. Nastupala je za Novi Zagreb.</p><p>- Znalo se dogoditi da mi nude veliki novac za jednu noć dok sam igrala u Turskoj. Nije važno o kojoj sumi je riječ. Sretna sam što nikada nisam širila noge, ni kad nisam zarađivala ni cent - pričala je Milica.</p>