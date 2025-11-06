Obavijesti

Sport

Komentari 30
KOMENTAR PLUS+

Raspad sistema u Maksimiru: Dinamo podsjetio na stara, već pomalo zaboravljena vremena!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Raspad sistema u Maksimiru: Dinamo podsjetio na stara, već pomalo zaboravljena vremena!
Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

DINAMO - CELTA 0-3 Theophile je zadnji put desnog beka igrao kad su 'modri' nastradali na Rujevici 4-0. Zagrepčani su podsjetili na vremena kad se gubilo od Ludogoreca, Černomoreca i takvih momčadi...

Dinamo je u 4. kolu Europske lige pao bez "ispaljenog metka". Celta se prošetala Maksimirom, održala nogometnu lekciju "modrima", sve je bilo gotovo već u 3. minuti. Ma vjerojatno i prije prvog sudačkog zvižduka jer Dinamova taktika nije imala nikakvog smisla. Baš nikakvog. Španjolci su, s pričuvnom momčadi, lakoćom slavili 3-0.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 30
FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?
POGLED U PROŠLOST

FOTO One su hrvatske sportske misice. Koja vam je najljepša?

Mažoretkinja Larisa Bertović iz Šenkovca posljednja je miss sporta. Izbor je počeo još 1992. u Pazinu, kad je pobijedila Snježana Bošnjak iz Varaždina. Kroz galeriju se prisjetite svih pobjednica
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu
ADIOS MUCHACHOS

Dinamo - Celta Vigo 0-3: Uno, dos pa bolan tres! 'Modri' dugo nisu tako razbijeni u Zagrebu

Velika prilika za približavanje nokaut-fazi Europske lige "modrima" je ispala iz ruku. Pablo Duran iz prvog je napada zabio za Celtu, dodao još jedan prije odmora, a Dominguez je zabio autogol. Tako ne ide u Europi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025