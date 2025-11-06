DINAMO - CELTA 0-3 Theophile je zadnji put desnog beka igrao kad su 'modri' nastradali na Rujevici 4-0. Zagrepčani su podsjetili na vremena kad se gubilo od Ludogoreca, Černomoreca i takvih momčadi...
Raspad sistema u Maksimiru: Dinamo podsjetio na stara, već pomalo zaboravljena vremena!
Dinamo je u 4. kolu Europske lige pao bez "ispaljenog metka". Celta se prošetala Maksimirom, održala nogometnu lekciju "modrima", sve je bilo gotovo već u 3. minuti. Ma vjerojatno i prije prvog sudačkog zvižduka jer Dinamova taktika nije imala nikakvog smisla. Baš nikakvog. Španjolci su, s pričuvnom momčadi, lakoćom slavili 3-0.
