Raspetljava se čvor: Ronaldo je kažnjen, Modrića čeka ročište...

Najbolji strijelac u povijesti Real Madrida i bivši najbolji nogometaš svijeta Cristiano Ronaldo osuđen je u utorak u Madridu na plaćanje 18,8 milijuna eura nakon što je bio optužen za utaju 5,7 milijuna eura poreza u Španjolskoj.

U navedeni iznos kojeg mora podmiriti uključeni su traženi porez, kamata i kazna, a također i novčani iznos u zamjenu za odlazak u zatvor. Tek se bilo razdanilo a temperatura jedva prelazila ništicu kada se na oblačnom sjeveru Madrida pojavio crni kombi sa zatamnjenim staklima.

Iz njega je u 9.35 sati izašao 33-godišnji Ronaldo sa sunčanim naočalama ispod kojih je razvukao osmijeh. U crnoj dolčeviti i crnom sakou, crnim hlačama te bijelim tenisicama primio je za ruku svoju 24-godišnju djevojku Georginu Rodríguez, odjevenu u purpurni ljubičasti kaput s crnim šalom oko vrata.

Pokušao izbjeći dolazak

Također je nosila crnu dolčevitu i crne hlače. Krenuli su prema vratima suda dok je iza njih koračao nogometašev odvjetnik José Antonio Choclán koji je prethodno dogovorio nagodbu sa španjolskom poreznom upravom i državnim odvjetništvom. Put prema glavnom ulazu na sud, dugačak 50 metara, Ronaldo nije mogao izbjeći.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Preko svog odvjetnika je tražio da se oko nagodbe očituje video vezom iz Torina, gdje je večer ranije igrao za Juventus protiv Chieva, no sud je to odbio. Tražio je zatim da zbog „sigurnosnih razloga“ uđe na stražnji ulaz suda kroz parkiralište no i to je odbijeno. Poručeno je da mora doći kao bilo koji drugi građanin.

Dočekale ga kamere

Policija je postavila plave željezne ograde na prilazu prema sudu pa nogometašu nije preostalo drugo no proći tim „prolazom srama“. Iza ograda se natiskalo stotinjak novinara s uključenim kamerama i fotoaparatima. Ronaldo, međutim, nije odavao zabrinutost. Bilo je ondje i njegovih obožavatelja pa je na trenutak zastao i potpisao jednu fotografiju. „Odlično sam“, odgovorio je kada ga je jedan novinar upitao kako se osjeća.

Ispred suda je jedan stariji muškarac stajao s transparentom na kojem je pisalo „Kaže se Cristiano (kršćanin), ali to nije“. Ronaldo je zatim nestao iza vratiju suda. Liftom se uspeo na osmi kat gdje ga je u sali dočekalo troje sudaca. Njegovo očitovanje trajalo je pet minuta te je bilo zatvoreno za javnost.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Portugalac je zatim izašao iz zgrade pa na pitanje je li sve u redu odgovorio smiješkom i podignutim palcem. Ronaldo, optužen za namjerno izbjegavanje plaćanja poreza od 2011. do 2014. godine, osuđen je na plaćanje 18,8 milijuna eura. U taj iznos je uključeno 5,7 milijuna eura traženog poreza i 1 milijuna eura kamata (što je već uplatio poreznoj upravi) te 3,2 milijuna eura kazne i dodatna novčana kazna od 360.000 eura umjesto odlaska u zatvor na dvije godine.

On je prihvaćanjem plaćanja tog iznosa, odnosno nagodbom s državnim odvjetništvom, zaključio slučaj priznavši počinjene kaznenog djela. „Osudili smo Cristiana Ronalda kao autora odgovornog za četiri kriminalna djela protiv ministarstva financija vezana za poreze na dohodak za godine 2011., 2012., 2013. i 2014.“, piše u presudi napisanoj na sedam stranica i objavljenoj nakon njegovog izlaska sa suda. „Optuženi je tijekom saslušanja priznao djela te se složio s navedenim u optužnici“, stoji ondje.

Za porezne prijevare veće od 120.000 eura u Španjolskoj su propisane zatvorske kazne između jedne i pet godina. Zatvorske kazne do dvije godine mogu se pretvoriti u novčane kazne ako osoba ranije bije bila kažnjavana. Ronaldo je stoga zatvor zamijenio novčanom kaznom. Jedan dan u zatvoru zamijenio je za 250 eura.

Izbjegao daljnje suđenje

Peterostruki dobitnik Zlatne lopte odlučio se nagoditi prije šest mjeseci, nakon savjetovanja s odvjetnikom Choclánom. Time je izbjegao daljnje suđenje u kojem je mogao biti oslobođen krivnje ali i teže kažnjen u slučaju okrivljujuće presude. Idući mjesec je bio prešao iz Real Madrida u Juventus nakon što je uprava europskog prvaka odbila ispuniti njegov zahtjev o povećanju plaće.

Nakon jedne utakmice za Real Madrid 2017. godine Ronaldo je rekao da nije nikakav delinkvent te da će dokazati svoju nedužnost. U ljeto te godine bio je saslušan na lokalnom sudu pored Madrida gdje je živio i gdje je rekao: „Nikada ništa nisam skrivao, niti sam imao namjeru utajiti porez. Oni koji me poznaju znaju što tražim od svojih savjetnika.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Da sve bude korektno plaćeno jer ne želim probleme“. Ronaldo je u prosincu 2008. godine, šest mjeseci prije nego je prešao iz Manchester Uniteda u Real Madrid, prepustio prava na upravljanje svojim imidžem tvrtki Tollin Associates registriranoj na Britanskim Djevičanskim Otocima, poreznoj oazi. Na račun te tvrtke je sjedao novac kojeg je dobivao od sponzora.

Tollin je zatim prepustio ta prava tvrtki Multisport & Image Management sa sjedištem u Irskoj. Državno odvjetništvo je navelo u optužnici kao su ta prenošenja prava "simulirana" s "namjerom da se na nezakonit način ostvari dobit". Ronaldo je optužen da je preko tih tvrtki skrivao od španjolske porezne uprave prihode od sponzora te da je na kraju dobio taj novac bez plaćanja poreza u Španjolskoj.

Otvaranje fiktivnih tvrtki

Nogometašima u Španjolskoj zakon dopušta otvaranje tvrtki za upravljanje njihovim imidžem ili pak prenošenje prava na tvrtke u inozemstvu koje bi se time bavile. Preuzimanjem prava te tvrtke mogu primati prihod ostvaren od sponzorskih ugovora nogometaša. Tužitelji, međutim, tvrde da te tvrtke nemaju zaposlenika niti opremu već samo registriranu adresu te da su služile igračima isključivo za izbjegavanje plaćanja poreza u Španjolskoj.

Ili pak da prenošenje prava nije obavljeno po tržišnoj cijeni, odnosno da te tvrtke igračima nisu isplaćivale realan iznos novca u zamjenu za preuzimanjem prava. Španjolska porezna uprava je 2013., pod utjecajem gospodarske krize, počela detaljnije kontrolirati prihode nogometaša od sponzorskih ugovora te pregledavati tvrtke na koja su prenijeli prava. Tvrtka Senn Ferrero sa sjedištem u Madridu, koja porezno savjetuje nogometaše, tvrdi kako je porezna uprava promijenila kriterij kada je riječ o prepuštanju prava na imidž pa nogometaše dovela u nepovoljniji položaj.

To se prepuštanje mora odvijati po tržišnoj cijeni a ne besplatno ili ispod cijene kako je bio slučaj, tvrdi porezna uprava. Neki nogometaši su optuženi za "simulirano" prepuštanje prava dok su drugi optuženi za korištenje tvrtki koje nemaju zaposlenika niti materijala za upravljanje imidžem.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nakon izlaska sa suda Ronaldo je ponovo ušao u crni kombi te se udaljio u nepoznatom pravcu. Nakon što je konačno završio s ovim slučajem iz Madrida se uputio avionom prema Torinu gdje će se priključiti suigračima. I dok neki stanovnici tvrde da bi bogati nogometaši trebali doista ići u zatvor u slučaju okrivljujućih presuda za utaju poreza, u državnom odvjetništvu opravdavaju zamjenu tih kazni za novčane kazne. „Cilj je da igrači vrate novac i da im se naplate kamata i kazna.

To je puno bolje jer više novca dođe u proračun nego u slučaju da ih se pošalje u zatvor“, rekla je osoba iz državnog odvjetništva pod uvjetom anonimnosti. Zbog toga odvjetništvo i porezna uprava pristaju na nagodbe. Porezna uprava osudom poznatih nogometaša želi poslati primjer društvu i 'običnim' građanima.

Terete i Xabija Alonsa

Pola sata prije dolaska Ronalda na sud ondje je već bio stigao Xabi Alonso, 37-godišnji bivši igrač Real Madrida. On je jedini nogometaš koji odbija nagodbu s poreznom upravom i državnim odvjetništvom te tvrdi da je nedužan. Ubrzo nakon što je ušao u drugu prostoriju te sjeo na optuženičku klupu suđenje je suspendirano i odgođeno jer je njegov odvjetnik preispitao nadležnost tog suda za djela koja se njegovom klijentu stavljaju na teret.

Foto: PIXSELL

Sud je zaustavio proces dok se to ne provjeri. Alonso je rekao novinarima da vjeruje u pravosuđe. „Uvjeren sam da sam sve radio ispravno. Bio bih zabrinut da moram nešto skrivati ili da nešto nisam dobro napravio. Kako to nije slučaj nastavljam s ovim procesom do kraja“, rekao je Alonso. „Sud je danas odlučio da mora provjeriti je li nadležan za moj slučaj. Sada moram čekati. Ranije su me državno odvjetništvo i prijašnji sud bili oslobodili krivnje pa ja nastavljam braniti svoju nedužnost do kraja“, dodao je Alonso odbivši mogućnost nagodbe.

On je prvotno bio oslobođen no onda je slučaj nanovo otvoren te porezna uprava tvrdi da joj je izbjegao platiti 2 milijuna eura poreza na dohodak od sponzorskih ugovora od 2010. do 2012. godine. Alonso je optužen da je prava na upravljanje svojim imidžem prenio na tvrtku na portugalskom otoku Madeiri i nezakonito došao do novca kojeg je u obliku poreza trebao platiti u Španjolskoj.

Uskoro će saslušati i Modrića

Na istom sudu gdje su saslušani Ronaldo i Alonso, uskoro bi mogao biti saslušan i Luka Modrić no datum njegovog ročišta nije određen. Njega je španjolsko državno odvjetništvo optužilo za namjerno izbjegavanje plaćanja 870.278 milijuna eura poreza na prihod od sponzorskih ugovora 2013. i 2014. godine.

Foto: SUSANA VERA

Modrić je novac od sponzora primao na račun tvrtke Ivano S.a.r.l. koju je sa suprugom Vanjom otvorio u Luksemburgu, zemlji s niskim porezima. Premda je otvaranje tvrtke ondje u skladu sa zakonom, i premda je naveo tu tvrtku u poreznoj prijavi u Španjolskoj, državno odvjetništvo tvrdi da Ivano S.a.r.l. nema zaposlenika niti opremu za upravljanje Modrićevim imidžem te da je riječ o „simulaciji“ kako bi izbjegao platiti porez u Španjolskoj.

Modrić se nagodio i pristao platiti 1,4 milijuna eura u što su uključeni porez, kamata i kazna, rekao je glasnogovornik državnog odvjetništva. Njegovo suđenje moglo bi biti slično Ronaldovom ustraje li na nagodbi.