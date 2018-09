Raspopović: Ovo je gol karijere, Livaković: Zabio je nemoguće...

Dinamo i Rijeka remizirali su 1-1 u dvoboju šestog kola HNL-a, a konačnim ishodom na koncu su zadovoljniji bili gosti. Igrači Rijeke nasmijanih su lica napuštali svlačionicu, bilo je očito kako su nogometaši Matjaža Keka bili sretniji konačnim ulovom u Maksimiru. A pred medije je prvi stao junak utakmice, branič Rijeke Momčilo Raspopović.

- Bilo je dosta lijepih golova u karijeri, ali sigurno mi je ovo najljepši. Leovac je malo dirao loptu kada je pokušao ući u blok, lopta je zbog toga dobila tako čudnu putanju i završila u mreži. Na kraju smo zadovoljni ovim bodom, uvijek je kod Dinama to dobar rezultat. Crveni karton? Opravdano je bilo to isključenje, vidio sam da se sprema kontranapad modrih, pa ni trenutka nisam razmišljao već sam samo htio to sve zaustaviti - rekao je Raspopović koji je glavnom sucu odmah po isključenju - pružio ruku.

>>> Video Raspopovićeva gola pogledajte OVDJE.

Jedan od najboljih na terenu bio je Simon Sluga...

- Bio je ovo doista pravi derbi, i jedni i drugi smo se pošteno borili, dali sve od sebe. Ni mi ni Dinamo nismo bili u nekoj dobroj situaciji, oni su ispali iz Europe, dok je iza nas bio težak tjedan. Vjerujem da je rezultat na kraju pošten, svima se nešto vratilo. Došli smo po pozitivan rezultat, tako smo se i postavili. Ali, nije lako doći u Maksimir i igrati otvoreno - poručio je Sluga pa nastavio:

- Čestitam svojim dečkima, kažem nije nam bilo lako. Iza nas je teško razdoblje, još smo ovdje gubili 1:0, a onda pokazali karakter. Možda to nekad djeluje kao floskula, ali svi smo bili pravi; mi igrači, stručni stožer i navijači, zaslužili smo taj bod. Primljeni gol? Imali smo malo nesreće, u nekim nam trenucima možda nedostaje i malo više odlučnosti i taktičkih stvari. No, zadovoljni smo. Dinamo je odličan, u pravoj su formi, dobro su vođeni, a mi ipak nismo izgubili.

Izet Hajrović nije bio zadovoljan osvojenim bodom...

- Ne bih rekao da smo zadovoljni, morali smo pobijediti. Nažalost, uzeli smo jedan bod, ali i on nam na kraju sezone može značiti puno. Skupina Europske lige? A dobra je skupina, mislim da ju možemo proći. Jedva čekamo da sve to već skupa počne. Fenerbahče? Igrao sam u Turskoj, puno se toga promijenilo u četiri godine, ali ako budemo pravi imamo realne šanse da prezimimo u Europi - kratak je bio Hajrović.

Dominik Livaković bio je nemoćan kod sjajnog gola Raspopovića...

- A ja ne znam više, jednostavno ne znam što reći. Do sada smo primili dva autogola, pa smo protiv Slaven Belupa dobili gol petom, a sada je čovjek pogodio nemoguće. Ne znam gdje bi otišla lopta da je Leovac nije dirao, ali to je nogomet. Sjetite se, tako mi je jednom u Maksimiru zabio i Acosty. Znamo da Rijeka ima odlične pucače, ne znam što reći više o tome - rekao je Livaković pa dodao:

- Bili smo bolja ekipa, to su svi vidjeli. Stvarno smo se maksimalno borili, još smo u utorak imali tešku utakmicu s Young Boysima, a praktički je igrala ista momčad. Mislim da se nikome ništa ne može zamjeriti, svi su dali sve od sebe, nedostajalo je malo sreće. Imali smo dosta prilika, bili smo opasni, ali lopta nije htjela u gol.