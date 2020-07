Raspored HNL-a: Osijeku težak start, 'modri' na 'bile' u 4. kolu

Nakon što je prošlog vikenda završila sezona, na početak nove u HNL-u se neće dugo čekati. Nova sezona počinje za manje od tri tjedna, a na najveći hrvatski derbi ne moramo dugo čekati

<p>Posljednja momčad koja će se natjecati u idućoj sezoni HNL-a još se mora odlučiti, a raspored odigravanja utakmica u novoj sezoni je poznat. Već u prvom kolu nas čeka derbi <strong>Dinama </strong>i <strong>Lokomotive</strong>, dok će novopečeni prvoligaš <strong>Šibenik </strong>ići na noge <strong>Rijeci</strong>.</p><p>Na najveći hrvatski derbi pričekat ćemo do četvrtog kola kad Dinamo odlazi u goste Hajduku, a uz dojam je da najteži raspored u prva četiri kola imaju Osječani. Prvo kod kuće dočekuju Slaven, a onda im dolazi Hajduk nakon kojeg slijedi gostovanje na Maksimiru pa domaćinstvo protiv Rijeke. </p><p>Bit će ovo zanimljivo otvaranje kad se u sve uključe i kvalifikacije za europska natjecanja. Podsjetimo, u Europsku ligu pokušat će se kvalificirati <strong>Osijek </strong>i Hajduk iz 2. pretkola, dok Rijeka osvajanjem Kupa protiv Lokomotive ima priliku krenuti u 3. pretkolu. Također, posljednje kolo trebalo bi biti odigrano 15. svibnja 2021. godine.</p><p>Superkup je na rasporedu 19. siječnja iduće godine, dok će se finale Kupa igrati 19. svibnja. Jesenski dio sezone imat će 16 kola i trajati do 16. prosinca, a liga će se nastaviti nakon pauze koja će trajati do 23. siječnja.</p><p><strong>Raspored 1. kola HNL-a:</strong></p><p>Osijek - Slaven Belupo<br/> Hajduk - Istra/Orijent<br/> Dinamo - Lokomotiva<br/> Rijeka - Šibenik<br/> Varaždin - Gorica</p>