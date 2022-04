Ravnateljica bolnice iz Skopja: Srčani zastoj ste krivo shvatili, a smrt je i tad bila jako sumnjiva

Moja izjava tog dana nespretno je shvaćena, ja sam pogriješila što nisam novinarima odmah rekla da je smrt jako sumnjiva. To smo svi odmah znali jer na tijelu Denisa Tota uistinu nije bilo tragova nasilja ili bilo čega što bi upućivalo na fizički obračun, rekla je za Večernji list ravnateljica bolnice Karil u Skopju Maja Mojsova o smrti hrvatskog rukometaša.

Obitelj, prijatelji i poznanici oprostili su se od preminulog rukometaša na đakovačkom groblju, a istraga je krenula dalje. Prvotno se govorilo o tome kako je Denis bio pretučen pa kasnije umro, zatim je stigla vijest da se ipak radio o srčanom udaru/zastoju, a upravo je to bilo nešto što je pogrešno shvaćeno.

- Jasno je bilo da je riječ o zdravom sportašu i da priča nije tako jednostavna. Osim toga, toksikološki nalaz pokazao je da Tot nije konzumirao nedozvoljene supstancije - rekla je ravnateljica pa nastavila o tome kako je Tot dovezen u bolnicu oko četiri sata ujutro te da su ga tamo reanimirali i vratili u život:

- Nakon reanimacije je nalaz pokazao povišene srčane enzime i otok mozga. To je razlog zbog kojeg smo mi komunicirali prema javnosti da je preminuo od srčanog zastoja. Zato što je to službeni nalaz pokazao. Tek će sudsko-medicinska obdukcija pokazati na koji je način premlaćivanje dovelo do zatajenja srca.

Na njemu tad nisu uočeni prijelomi ili unutarnje ozljede, a snimka tučnjave ipak je pokazivala drugačije jer je rukometaš vidno onesposobljen te ne odgovara na udarce. Na podu je bez svijesti dobio još nekoliko udaraca u glavu koji bi mogli biti kobni.

- Da se ranije reagiralo, Denis bi danas možda bio živ - zaključila je ravnateljica bolnice.

