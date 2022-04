Novinar iz Skoplja o slučaju Denisa Tota: Ovo je jedan veliki skandal, netko treba odgovarati

Obitelj, prijatelji i brojni poznanici zauvijek su se oprostili od Denisa Tota (28) u utorak na gradskom groblju u Đakovu, a istraga još traje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Novinar i urednik Aleksandar Damovski od samog početka prati skandalozan slučaj, a za HTV je komentirao zašto je uvjeren da se radi o zločinu.

- Bilo je svjedoka, oni su nam se javili, nije bilo sumnje oko toga - rekao je.

Na upit tko bi cijeli slučaj htio zataškati, kaže to je veliko pitanje.

- Da, to je veliko pitanje. Kad imate posebno priopćenje makedonske policije i direktorice klinike da se radi o srčanom udaru, a ne o nasilju i premlaćivanju, onda je to veliki skandal. Kod nas je to veliki skandal i netko treba odgovarati. Nemoguće je da se takav incident, koji se dogodio pred 10 svjedoka, pokušava službenim kanalima sakriti - kazao je.

Vlasti tvrde kako nije bilo zataškavanja već je došlo do krive liječničke procjene.

- Dvoje ljudi je uhićeno, jedan je u bijegu, danas je raspisana i međunarodna tjerlica. Treba se prvo raščistiti što se to dogodilo ispred diskoteke, a onda i vidjeti zašto i tko je na tako visokom nivou to pokušao prikriti. Ima puno pretpostavki zašto je netko to pokušao prikriti, od vlasnika diskoteke, do toga tko su roditelji trojice osumnjičenih - istaknuo je.

Upitan je i gdje su svjedoci bili prva dva dana.

- To je veliko pitanje, jednostavno nitko nije ni pokušao otvoriti istragu, od nadležnih organa sve je bilo koncipirano da se to nekako prikrije. Poslije izvještaja obdukcije odjednom su svi znali da ima desetine svjedoka, odjednom se pojavila i ta snimka i tek sada to sve treba istražiti i razotkriti po nekom normalnom redu - zaključio je Damovski.

Najčitaniji članci