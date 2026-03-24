Razbijena sekundarka i drama u zadnjim sekundama! U Valenciji se odvila nevjerojatna utakmica

Košarkaška Euroliga nerijetko ponudi nevjerojatne priče, no ono što se odigralo u 33. kolu u Valenciji prepričavat će se još dugo. U utakmici punoj preokreta, bizarnih trenutaka i filmske završnice, domaća Valencia je nakon osam uzastopnih poraza na svom parketu napokon uspjela svladati moćni Olympiacos. Pobjeda od 85-84 izborena je u posljednjim sekundama, a junakom je postao 20-godišnji igrač koji je u igru ušao samo kako bi izveo dva ključna slobodna bacanja.

Utakmica u novoj Roig Areni imala je ogroman ulog. Grčki velikan stigao je kao drugoplasirana momčad natjecanja, dok se Valencia, tada četvrta na ljestvici, borila za što bolju poziciju i prednost domaćeg terena uoči doigravanja. Već je i sama najava susreta nosila povijesni teret za španjolsku momčad, koja nikada u povijesti Eurolige nije uspjela pobijediti Olympiacos pred svojim navijačima.

Iako je utakmica od početka bila napeta, s čak 16 promjena vodstva, trenutak koji je obilježio susret dogodio se u posljednjoj četvrtini. Pri rezultatu 69-67 za goste, sedam minuta i 48 sekundi prije kraja, domaći razigravač Jean Montero našao se u središtu pozornosti. Nakon što je na njemu napravljen prekršaj, dominikanski košarkaš je u očitom naletu nervoze snažno bacio loptu prema košu.

Lopta, međutim, nije pogodila ni obruč ni tablu, već semafor za trajanje napada, poznatiji kao "sekundarka", koji se nalazi iznad table. Udarac je bio toliko silovit da se dio uređaja odlomio, zbog čega su suci morali prekinuti utakmicu. Dok je tehničko osoblje saniralo štetu, dvoranom je zavladao muk, a Montero je postao glavni akter nesvakidašnjeg incidenta.

Nakon što je susret nastavljen, uslijedila je prava drama. Ekipe su se izmjenjivale u vodstvu, a sve je kulminiralo u posljednjoj minuti. Francuski reprezentativac u dresu Olympiacosa, Evan Fournier, prvo se prometnuo u junaka kada je nekoliko sekundi prije kraja pogodio tricu za vodstvo svoje momčadi 84-83. Činilo se da će Valencia još jednom ostati praznih ruku protiv svog crnog niza.

No, Fournier je od heroja ubrzo postao tragičar. U preostalom vremenu, samo 2,9 sekundi do kraja, napravio je prekršaj na Jeanu Monteru pri njegovom pokušaju šuta za pobjedu. Ipak, sudbina je ponovno imala svoje prste u igri. Montero, isti onaj igrač koji je ranije razbio semafor, u tom je duelu zaradio ozljedu oka i nije mogao izvesti ključna slobodna bacanja.

Trener Valencije Pedro Martínez morao je reagirati i s klupe je pozvao 20-godišnjeg Sergija de Larreu. Mladi bek, bez ijednog poena na utakmici, stao je na liniju slobodnih bacanja s težinom cijelog susreta na svojim leđima.

Hladnokrvno je pogodio oba bacanja za vodstvo 85-84 i donio erupciju oduševljenja u dvorani. Olympiacosu je ostalo malo vremena za posljednji napad, loptu je ponovno uzeo Fournier, no njegov šut za pobjedu nije bio precizan, čime je Valencia napokon prekinula crni niz i stigla do povijesne pobjede.