RAZBIJTE KASICE Poznato koliko će koštati hrana i piće na SP-u. Razlika u državama je ogromna!

Dok se nogometni svijet priprema za najveću smotru u povijesti, Svjetsko prvenstvo 2026., navijači već zbrajaju troškove. Cijene ulaznica, koje za ključne utakmice dosežu astronomske iznose, glavna su tema, no novo istraživanje otkriva skriveni trošak na stadionu. Ne radi se o dresovima ili suvenirima, već o najosnovnijem: jednom pivu i običnom obroku. A cijene su, posebno na američkim stadionima, takve da bi se mnogima moglo zavrtjeti u glavi i prije prvog sučevog zvižduka.

Američki stadioni predvode listu paprenih cijena

Analiza tvrtke SeatPick, koja je proučila troškove na svih 16 stadiona domaćina, otkrila je frapantne razlike. Na vrhu neslavne ljestvice najskupljih nalazi se Levi's Stadium u Santa Clari, domu NFL momčadi San Francisco 49ers. Ondje će navijači za jedno pivo i osnovni obrok morati izdvojiti nevjerojatnih 34,24 dolara (oko 30 eura). Tek neznatno jeftiniji su MetLife Stadium u New Jerseyju, gdje će se igrati i finale, s cijenom od 33,22 dolara, te glamurozni SoFi Stadium u Los Angelesu koji isti paket naplaćuje 32,24 dolara.

Za hrvatske navijače posebno su zanimljive cijene na stadionima na kojima će "vatreni" igrati utakmice u grupnoj fazi. Ni ondje situacija nije znatno povoljnija. Najskuplji od ta tri grada bit će Toronto, gdje će na BMO Fieldu isti paket koštati 25,77 dolara (22,20 eura). U Philadelphiji, na Lincoln Financial Fieldu, cijena će biti 24,81 dolar (21,40 eura), dok će u Dallasu na AT&T stadionu navijači morati izdvojiti 23,88 dolara (20,55 eura). Iako su te cijene niže od onih na najskupljim stadionima, i dalje predstavljaju značajan izdatak.

S obzirom na to da najjeftinije ulaznice za utakmicu američke reprezentacije na SoFi stadionu već sada na sekundarnom tržištu dosežu gotovo 1000 dolara, ukupni trošak jednog dana na prvenstvu postaje ozbiljna financijska stavka. Gilad Zilberman, izvršni direktor SeatPicka, objašnjava ovaj trend.

​- Američki stadioni dominiraju na vrhu ljestvice, što odražava višu cijenu posjećivanja velikih događaja na tržištima kao što su područje zaljeva San Francisca, New York/New Jersey i Los Angeles. To su ogromne destinacije domaćini sa stadionima svjetske klase, ali navijači ne bi smjeli podcijeniti koliko bi ih cijeli dan mogao koštati jednom kad uđu na stadion - istaknuo je.

Meksiko kao oaza za novčanike navijača

Dok cijene u Sjedinjenim Državama i Kanadi izazivaju zabrinutost, Meksiko se nameće kao prava oaza za one s plićim džepom. Razlika u cijenama je tolika da se gotovo čini nestvarnom. Najpovoljniji stadion cijelog turnira je Estadio Akron u Guadalajari, gdje će navijači za isto pivo i obrok platiti samo 9,77 dolara (8,50 eura). To je razlika od čak 24,47 dolara u odnosu na Levi's Stadium, iznos za koji se u Meksiku mogu kupiti gotovo tri takva paketa. Sva tri meksička stadiona su najjeftinija. Slijede Estadio Azteca u Mexico Cityju (10,77 dolara) i BBVA u Monterreyu (13,90 dolara). Za usporedbu, čak i najjeftiniji američki stadion, GEHA Field at Arrowhead u Kansas Cityju, s cijenom od 22,37 dolara (19,30 eura), gotovo je dvostruko skuplji od najpovoljnije meksičke opcije. Ta razlika postaje ključna za navijače koji planiraju putovati na više utakmica.

​- Jaz između najskupljih i najjeftinijih stadiona teško je ignorirati. Navijači na Levi's Stadiumu gledaju na trošak od 34,24 dolara za pivo i osnovni obrok, dok je ista kupnja na Estadio Akronu samo 9,77 dolara. To je ogromna razlika, posebno za navijače koji putuju s djecom ili planiraju posjetiti nekoliko utakmica - dodao je Zilberman.

Cijena hrane samo je vrh ledene sante

Iako se iznos od 30-ak dolara za obrok i piće može činiti podnošljivim za jednu utakmicu, on je tek kap u moru ukupnih troškova koje donosi odlazak na Svjetsko prvenstvo. Planiranje putovanja na Svjetsko prvenstvo zahtijeva dubok džep, a stručnjaci procjenjuju da se troškovi za sedmodnevni boravak s dvije utakmice kreću od 1500 dolara na najskromnijoj razini (1300 eura) pa sve do preko 15.000 dolara za one koji traže premium iskustvo.

Najveći dio budžeta, često između 30 i 45 posto, odlazi na smještaj. Cijene hotela u gradovima domaćinima već su skočile, a noćenja idu od 200 dolara (173 eura) u Houstonu do preko 1200 u Vancouveru (1040 eura) . Avionske karte su druga velika stavka, a cijene tijekom turnira rastu 30 do 60 posto. Same ulaznice variraju od 60 dolara za najosnovnije (52 eura) do nevjerojatnih 32.970 dolara za finale (28.400 eura). Uz lokalni prijevoz, vize i osiguranje, hrana na stadionu samo je još jedan trošak u nizu.

Planiranje budžeta postaje ključna disciplina

Ove razlike u cijenama mogle bi značajno utjecati na planove navijača. Dok će pojedinac na jednoj utakmici možda zanemariti trošak, obitelj ili navijač koji prati svoju reprezentaciju kroz više gradova morat će pažljivo planirati svaki dolar. Mnogi bi stoga mogli strateški birati utakmice u Meksiku kako bi smanjili financijski pritisak. Svjetsko prvenstvo je globalni festival, više od samih 90 minuta na terenu. Ipak, za mnoge će iskustvo ovisiti o tome koliko duboko moraju posegnuti u džep za najjednostavnije stvari dok bodre svoje junake.

*uz korištenje AI-ja