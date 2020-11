Razočarani Toplak: Ne možemo s pola metra zabiti u prazan gol

Puno prometa, mala zarada. Svaki gol nas je određeni način pokopao. Puno je stvari koje nam se okreću, ali ne može to biti zauvijek. Moramo vratiti vjeru u sebe, rekao je trener Varaždina

<p>Šesti prvenstveni poraz zaredom doživjeli su nogometaši <strong>Varaždina</strong> iako je trener <strong>Samir</strong> <strong>Toplak</strong> najavljivao pohod na sva tri boda protiv <strong>Šibenčana</strong>.</p><p>Momčad <strong>Krunoslava Rendulića </strong>zabila je gotovo sve svoje šanse i na krilima <strong>Denija Jurića </strong>koji je postigao hat-trick stigla do slavlja. </p><p>- Nije ništa novo kad kažem da u kontinuitetu igramo dobro. Imali smo i ponešto sreću u prvom dijelu, čak i dosta sreće jer su Varaždinci imali svoje prilike. Obrambeni i vezni red je odigrao vrlo kompaktno i domaćin je prijetio samo ubačajima s boka. Generalno, jako sam zadovoljan - rekao je Krunoslav <strong>Rendulić </strong>čija je momčad nakon slavlja protiv <strong>Rijeke </strong>povezala i pobjedu u Varaždinu. </p><p>Varaždinski strateg Samir <strong>Toplak </strong>i Varaždinci već gotovo dva mjeseca su bez osvojena boda u prvenstvu. Posljednji put slavili su u Puli 13. rujna.</p><p>- Zaslužena pobjeda. To nema dileme. Gosti su svoje prilike zabili, a mi ne možemo s pola metra pogoditi prazan gol - komentirao je Toplak aludiravši na promašaj veznjaka <strong>Nevena Đuraseka </strong>u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.</p><p>Đurasek je koncem prvog poluvremena nevjerojatno promašio prazan gol. Bila je to tragikomična situacija nakon koje se od muke uhvatio za glavu.</p><p>Nakon poraza protiv Šibenčana Toplak je bio prazan i razočaran. </p><p>- Puno prometa, mala zarada. Prvo poluvrijeme smo bili sterilni, no drugo smo otpustili kočnice, puno napravili i nemam im što zamjeriti. Svaki gol nas je određeni način pokopao. Puno je stvari koje nam se okreću, ali ne može to biti zauvijek. Moramo vratiti vjeru u sebe - zaključio je Toplak.</p>