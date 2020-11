Ovo još niste vidjeli: Đurasekov promašaj za svjetske naslove, Jurić s tri gola srušio Varaždin!

Veznjak se našao sam pred nebranjenom mrežom, morao je samo taknuti loptu i ugurati ju za 1-2, ali nevjerojatno je glavom zatresao prečku. Lopta mu se odbila od tijela i izašla u gol aut, a on završio na stativi

<p>Nogometaši <strong>Šibenika </strong>srušili su <strong>Varaždin </strong>na gostovanju s 3-1 u okviru 11. kola HNL-a. Trostruki strijelac za goste bio je <strong>Deni Jurić </strong>dok je utakmicu obilježio <strong>Neven Đurasek </strong>nevjerojatnim promašajem krajem prvog poluvremena.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doček za nogometaše Šibenika</strong></p><p><strong>Šibenik </strong>je vrlo rano stigao do vodstva, a već nakon 26 minuta igre bilo je 2-0. <strong>Deni Jurić </strong>prvo je pogodio u 8. minuti da bi u 26. povećao prednost gostiju.</p><p>No, mogao je Varaždin i smanjiti rezultat prije odlaska na odmor da nije bilo nevjerojatnog promašaja u režiji <strong>Nevena Đuraseka</strong>. Kao jedan od onih koje sa smijehom na licu gledamo u kompilaciji videa "da niste vidjeli ne bi povjerovali".</p><p>Igrala se posljednja minuta prvog dijela i sudac <strong>Vidulin </strong>produžio je poluvrijeme za tri minute. Nogometaši su tek ušli u prvu minutu nadoknade i Varaždin je imao odličnu priliku razveseliti Samira <strong>Toplaka</strong>.</p><p>Gostujući golman Labrović nespretno je reagirao nakon ubačaja i nije dobro očistio opasnost. Boksanjem je, ustvari, poslao svijeću u svoj šesnaesterac te stvorio izvanrednu priliku <strong>Đuraseku </strong>za smanjenje vodstva.</p><p>Omaleni veznjak našao se sam pred nebranjenom mrežom, morao je samo taknuti loptu i ugurati ju za 1-2, ali nevjerojatno je glavom zatresao prečku. Lopta mu se komično odbila natrag i pogodila ga u tijelo pa izašla u gol aut, a on završio priljubljen uz stativu.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video pogledajte<a href="https://streamable.com/pmpc7n" target="_blank"><strong> OVDJE.</strong></a></em></p><p>Bio je to promašaj kakav se zaista ne viđa često i nakon kojeg se Đurasek vjerojatno upitao "je li moguće da sam ovo upravo promašio".</p><p>Imao je Varaždin svoje prilike i u drugom dijelu čak je zatresao stativu. Drožđek je poslao upotrebljivu loptu, Benko je gađao, ali danas jednostavno nije bilo sreće.</p><p>Uslijedila je kazna jer je <strong>Jurić </strong>u 58. minuti stigao do svojeg trećeg gola i prvog hat-tricka u dresu Šibenika. Varaždin je do kraja samo smanjio rezultat na konačnih 3-1, strijelac je bio Leon <strong>Benko </strong>u 70. minuti.</p><p>Šibenik se nakon 11. kola nalazi na visokom četvrtom mjestu dok je Varaždin posljednja momčad HNL-a.</p>