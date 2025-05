Real čestitao Barceloni na naslovu, javio se i Leo Messi

Barcelona je u četvrtak svladala gradskog rivala Espanyol rezultatom 2-0 i time osigurala svoju 28. titulu španjolskog prvenstva. Do trofeja su stigli dva kola prije kraja sezone, zahvaljujući velikoj pobjedi protiv Reala (4-3) u prethodnom kolu, kojom su se značajno odvojili na vrhu ljestvice. Ovom titulom zaključili su domaću trostruku krunu, uz prvenstvo, osvojili su i Kup kralja te Superkup.

Klub se uspio podići iz ozbiljnih financijskih teškoća koje su ih pogodile 2021. godine, kad ih je, uslijed krize, napustio i najbolji igrač u povijesti kluba Lionel Messi. Financijska neizvjesnost, upravljački problemi i pad kvalitete na terenu ostavili su dubok trag na nekad nepobjedivoj europskoj momčadi. Čak su i najodaniji navijači u jednom trenutku počeli gubiti nadu, no ovaj naslov promijenio je sve.

U trenucima kad su navijači slavili posljednje sekunde utakmice, oglasio se upravo Messi. Nije pisao duge poruke. Izustio je samo jednu riječ, dovoljno snažnu:

"Čestitke".

Foto: Instagram

Barcelona je objavu podijelila na svom Instagram profilu, a to je dirnulo srca navijača diljem svijeta. No nije to kraj čestitkama koje je "blaugrana" primila. U trenutku kad su emocije dosegnule vrhunac, stiglo je i nešto što nitko nije mogao predvidjeti, čestitka iz Madrida. Naime, Real , vječni suparnik, klub koji je ove sezone poražen u svih četiri El Clasica, javno je priznao Barceloninu nadmoć i naklonio je rivalu.