Real Madrid ratuje s La Ligom! Perez traži Tebasovu ostavku jer ih je čelnik prozvao nacistima

Vodstvo Real Madrida je u petak zatražilo ostavku predsjednika La Lige Javiera Tebasa, nakon što je on retoriku klupske uprave usporedio s propagandnim metodama koje je koristila nacistička stranka u Njemačkoj. Tebas je ranije u petak na društvenim mrežama napisao da "uprava Real Madrida ravna orkestrom glasnogovornika, pri čemu Real Madrid TV vodi glavnu riječ".

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Predsjednik La Lige reagirao je na članke dvojice novinara u kojima se navodi da on i La Liga djeluju protiv interesa Reala. Tebas je dodao da autori u novinama "El Debate" šire takav narativ u ime uprave Reala.

Zahtjev Real Madrida da Tebas odmah podnese ostavku dodatno produbljuje sukob između kluba i čelnika La Lige. U rujnu je Real zatražio izbor novog predsjednika La Lige, nakon što je Tebas njihove pritužbe na sudačke odluke nazvao "dimnom zavjesom" za vlastite propuste na terenu.

Tebas je u petak kritizirao način na koji Real Madrid TV izvještava o suđenju na utakmicama tog kluba.

- Njihov obrazac je uvijek isti: odaberu situacije koje im odgovaraju, ponavljaju pritužbe, potiču sumnje i upiru prstom u neprijatelje. Ta metoda podsjeća na propagandne mehanizme koje je koristio Goebbels, ministar propagande u nacističkoj Njemačkoj. Usporedba se odnosi na te propagandne tehnike, a ne na ideologiju ili, naravno, na navijače Reala, rekao je predsjednik La Lige.

Foto: Isabel Infantes

Real Madrid je kasnije u petak objavio priopćenje u kojem zahtijeva da 64-godišnji Tebas odstupi s dužnosti čelnika La Lige i potpredsjednika Kraljevskog španjolskog nogometnog saveza.

U priopćenju se navodi kako je "neprihvatljivo i iznimno ozbiljno" to što je Tebas iskoristio "usporedbu s propagandnim metodama nacističkog režima kako bi diskreditirao naš klub, njegovu upravu i njegovu televiziju".

- Tebasovo opetovano ponašanje pokazuje nedostatak neutralnosti, poštovanja i nepristranosti, što je nespojivo s njegovim institucionalnim dužnostima. Neprihvatljivo je da on čak iskorištava pitanja, informacije ili mišljenja novinara, koji nemaju nikakve veze s klubom, kako bi usmjerio optužbe prema nama, pripisujući nam postupke trećih strana za koje ne snosimo nikakvu odgovornost, poručili su iz Reala.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Tebas je na čelu La Lige od 2013., a prije četiri godine je ponovno izabran na tu dužnost s mandatom do 2027. Na tim izborima nije imao protukandidata. Priopćenje Real Madrida uslijedilo je nekoliko sati nakon što je La Liga potvrdila da je taj klub jedan od šest koji će ove sezone imati predstavnika u Izvršnom odboru lige.