U ljeto 2019. godine, u 37. godini života, odlučio je reći zbogom nogometu. Barem onom igračkom dijelu.

Odradio je sezonu u Cagliariju i oprostio se sa stilom. Kao jedan od najboljih desnih bekova kojeg je Hrvatska ikada imala. Darijo Srna (39) nije previše razmišljao o odmoru već je znao što će raditi nakon kraja karijere. Nije dvojio ni sekunde.

Postao je pomoćni trener u svome voljenom Šahtaru, a od prošle sezone je u ulozi sportskog direktora. Čovjek ovako bogate karijere, koji je igrao za Hajduk, Cagliari, Šahtar, gdje je postao legenda s 493 nastupa, uvijek je idealan sugovornik. Pogotovo kada je tema ukrajinski klub.

Šahtar večeras igra 3. kolo Lige prvaka protiv Real Madrida, a španjolski mediji s posebnom dozom opreza pišu o toj utakmici jer Ukrajinci su prošle sezone čak dvaput srušili Real u Ligi prvaka. Srna je dao opsežni intervju za AS, no prvo ih je zanimalo kako je moguće da igrač u jednom klubu provede 15 godina, što je danas praktički nezamislivo.

- Prije no što sam stigao u Šahtar predsjednik je obećao velik klub s odličnim igračima, sjajnim trenerom i divnim stadionom. Iz godine u godinu taj se plan ostvarivao. I osvojili smo Kup UEFA-e. Nije bilo razloga da napuštam klub, unatoč ponudama koje sam imao iz Engleske, Italije ili Španjolske.

Nakon 15 godina u Šahtaru, želja mu je bila okušati se negdje izvan Ukrajine pa je posljednju sezonu u karijeri odigrao u Cagliariju. No, mogao je napustiti Donjeck puno ranije. Htjela ga je Barcelona, a prije desetak godina skoro je završio u Real Madridu.

- Bernd Schuster me zvao. On je bio trener Šahtara kad sam ja došao u klub. Zvao je predsjednika ili mog agenta, ali na kraju nije bilo službene ponude. Ne bih niti otišao. Tada sam bio kapetan Šahtara - kazao je Srna.

Punih 15 godina je morao obavljati svoju ulogu samo na terenu. Bio je kapetan momčadi i vođa na travnjaku, a ostale poslove su drugi zaposlenici u klubu radili za njega i igrače. No, u posljednje dvije godine on je taj koji dovodi igrače, ali i trenere. Trener Šahtara Roberto De Zerbi upravo je bio njegov izbor.

- Susreli smo se u Italiji. Bio je naš prvi, drugi i treći izbor. Njegov je nogomet nevjerojatan, voli tiki-taku i ima brazilske igrače koji mogu igrati na takav način. Guardiola vodi momčadi kao što su Manchester City, Bayern ili Barcelona. Po stilu i idejama u igri De Zerbi je Guardiolina razina, ali i trener kojeg si možemo priuštiti. Mlad je, gladan uspjeha i ambiciozan.

Priznao je kako gleda utakmice Real Madrida zbog Luke Modrića, ali i... Carla Ancelottija.

- Pratim ih zbog mojeg prijatelja Luke, da... A volim i Ancelottija. Njega sam upoznao u Londonu kada smo sa zajedničkim prijateljem popili piće. Volim trenere koji mijenjaju lige i vole izazove. Ancelotti je za mene jedan od najboljih u povijesti. Pobjeđivao je u Njemačkoj, Engleskoj, Italiji, Francuskoj... Nema baš puno trenera kojima je to uspjelo. Mourinho? Guardiola? Nema baš puno više.

Srna je s 134 nastupa za reprezentaciju jako dugo bio rekorder, no upravo ga je Modrić prestigao. Sada će imati priliku susresti se.

- Luka i ja smo dobri prijatelji, jučer smo se čuli. On je prije svega sjajan momak, čak i prije onog što je napravio u nogometu, a osvojio je Zlatnu loptu i četiri Lige prvaka. I ostao je isti. To puno govori. Obožavam ga, ponosan sam na naše prijateljstvo i na to što smo zajedno odigrali mnoge utakmice za Hrvatsku.

Srna se umirovio s 37 godina, a Luka već ima 36. No, obzirom kako igra, djeluje kao da se nikada neće umiroviti. Njegov bivši suigrač tvrdi da može igrati do kada god bude htio. Kod Luke fizička sprema ionako nikad nije bila upitna.

- On je inteligentan i pravi je profesionalac, može igrati dokad bude htio. I ja sam mogao nastaviti, imao sam ponude iz Italije, ali važno je znati i kad se treba povući.

Prije godinu dana Šahtar je senzacionalno srušio Real i to dvaput. Prvo u Madridu 3-2, a onda u Kijevu 2-0. Ipak, za vjerovati je da će španjolski velikan ovaj put puno opreznije pristupiti utakmicu. A pobjeda mu je prijeko potrebna nakon poraza od Šerifa. Ipak, nešto će se pitati i Šahtar.

- Igrat ćemo svoju igru, svoj stil. Nećemo ništa mijenjati. Želimo igrati nogomet, imati posjed i pokazati što znamo. Zato i igramo u Ligi prvaka - zaključio je Srna.