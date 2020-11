Real ne želi šutjeti: Marcelu su čupali kosu, penal na Hazardu

Za VAR se na raznim forumima i u paleti tema, utemeljeno ili ne, razglabalo kako pogoduje upravo 'kraljevima'. Sada je okrenuo leđa favoritu i izazvao burne reakcije dijela struke Madriđana

<p>Subotnji poraz kod kuće od <strong>Alavesa </strong>(1-2) digao je prašinu u <strong>Realu</strong>. Oglasio se alarm za uzbunu jer nakon 10 odigranih utakmica u 11 kola Madriđani imaju čak tri poraza, dva remija i samo pet pobjeda. Daleko od standarda najtrofejnijeg europskog kluba, koji uvijek cilja najveće dosege.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi Bernabeuu</strong></p><p>Real je daleko od svojih mogućnosti i kvalitetnih izvedbi u skladu s imenom kluba, no ovoga puta iz Valdebebasa stiže poruka negodovanja vezana za VAR. Video sustav, za kojeg se na raznim forumima i u paleti tema, utemeljeno ili ne, razglabalo kako pogoduje upravo 'kraljevima' sada je okrenuo leđa favoritu i izazvao burne reakcije dijela struke Madriđana.</p><p>Ističu da je u posljednja tri susreta <strong>La Lige </strong>njima na štetu dosuđeno čak pet penala (jedan u subotu protiv Alavesa, jedan kolo ranije protiv Villarreala i čak tri protiv Valencije), međutim sporne su odluke sudaca na utakmici s Alavesom koji su previdjeli sankcionirati neke događaje, piše <a href="https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2020/11/29/5fc2dc4446163f11228b4617.html" target="_blank">Marca.</a></p><h2>'Zakinuti smo'</h2><p>Real negoduje zbog dva slučaja u utakmici koju je sudio <strong>Adrian Cordero Vega</strong>, a u kojoj je za VAR glavni zaduženi bio <strong>Jose Luis Gonzalez Gonzalez</strong>.</p><p>Prvi, ozbiljniji, dogodio se između Marcela i stopera Alavesa Victora Laguardie. Branič gostiju uhvatio je Marcela za kosu i počupao ga kao u vrtiću, no Marca ističe kako se pomalo komični događaj nije mogao vidjeti u televizijskom prijenosu. Sporno je što je događaj bio očigledan, u tom trenutku oku glavnog suca vjerojatno neuhvatljiv, ali što nije bilo reakcije sudaca iz VAR sobe.</p><p>Ipak, Marcelo je nakon utakmice glasno istaknuo što se dogodilo pa su i televizije pronašle situaciju snimljene sporednom kamerom.</p><p>Brazilac je na poluvremenu prišao sucu i pitao ga zbog čega nije bilo sankcije, ali uzalud.</p><p>- Primio te rukom, ali nastavio trčati za tobom - stigao je odgovor sudaca.</p><p>Drugi, manje kontroverzan, ali Realu podjednako upadljiv bio je između <strong>Edena Hazarda </strong>i braniča Alavesa <strong>Rubena Duartea</strong>. Iako je Duarte dirnuo loptu ujedno je i srušio Belgijca u šesnaestercu, no suci se nisu oglasili. U Realu smatraju da je bilo i više nego dovoljno materijala za najstrožu kaznu.</p><p>Kako će se situacija odviti ostaje za vidjeti. Ali jasna stvar je da Real ne pruža partije kakve bi trebao i da se klub takve snage ne bi trebao dovoditi u poziciju u kojoj se vadi na loše odluke sudaca. Pitanje je bi li te iste situacije dobile toliko pažnje da je Real utrpao, recimo, pet komada Alavesu.</p>