Proteklih mjeseca dana puno se pisalo o Juventusovoj zvijezdi Cristianu Ronaldu (36) i njegovom povratku u Real Madrid gdje je proveo devet uspješnih sezona.

Sve je krenulo nakon šokantnog ispadanja 'Stare dame' u osmini finala Lige prvaka od Porta. Iako su Portugalci utakmicu izgubili (3-2), na račun gola u gostima prošli su u osam najboljih u Europi.

Trener 'kraljevskog kluba' Zinedine Zidane rekao je da postoji šansa da Portugalac ponovno zaigra u dresu madridskog kluba.

- To je moguće. Znamo kakva je osoba i igrač te što je sve napravio ovdje, ali on je trenutno igrač Juventusa i to moramo poštivati. Vidjet ćemo što budućnost nosi - rekao je nedavno Zidane, ali čini se da iz Real Madrida baš i tako ne misle.

Prema navodima Marce, Ronaldov menadžer Jorge Mendes ponudio je portugalskog asa Real Madridu, ali nije dobio odgovor kojem se nadao.

Cristiano je u veljači napunio 36 godina, a ugovor s Juventusom mu ističe u lipnju 2022. godine.

Predsjednik madridskog Reala Florentino Perez (74) trenutačno ima drugačije planove, a prema španjolskim medijima, fokus mu je na novim igračima kao što su primjerice 22-godišnji Kylian Mbappé i 20-godišnji Erling Haaland.

Dopredsjednik talijanskog nogometnog prvaka Juventusa Pavel Nedved (48) jasno je dao do znanja da Ronaldo ostaje u klubu, ali prijelazni rok tek dolazi.

Iako su iz Real Madrida odbili velikog Cristiana Ronalda, Portugalac ipak nije mogao odbiti dječaka po imenu Boris koji je zajedno sa svojim ocem došao je iz Poljske sve do beogradskog aerodroma gdje je u četvrtak sletjela portugalska nogometna reprezentacija.

Naravno, sve je to bilo zbog Cristiana Ronalda od kojeg je htio dobiti autogram i zajedničku fotografiju.

- Cristiano, prešao sam 1300 kilometara za tvoj autogram, Boris - pisalo je na velikom papiru koji se nije mogao posve ignorirati.

Borisov otac Lukaš rekao je da su iskoristili nekoliko slobodnih dana kako bi otišli do Beograda, a Cristiano je dječaku na kraju ispunio snove.

- Često dolazimo u Beograd, ovo nam je 15. put. Znamo koliko je teško doći do Ronalda, pogotovo sada kad je pandemija, ali uspjeli smo. Boris je dobio autogram, zajedničku fotografiju i loptu s potpisima svih reprezentativaca Portugala - rekao je Lukaš.