ODMAK OD TRADICIJE

Real promijenio ime stadiona! Evo kako će se zvati ubuduće

Real promijenio ime stadiona! Evo kako će se zvati ubuduće
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Stadion u srcu Madrida obnovom je dobio tržnicu s hranom, nove barove, obnovljene su i svlačionice, a tijekom zimskog perioda pretvorit će se i u tematski park za obitelji i djecu. Na Bernabéu se održalo i niz koncerata

Real Madrid najtrofejniji je nogometni klub Europe, a najveća legenda kluba je Santiago Bernabéu Yeste, koji je u klubu proveo praktički čitav život. Već kao junior se pridružio klubu, a potom je igrao za Real, bio trener, a kasnije i predsjednik, najdugovječniji u povijesti. Po njemu je Real nazvao stadion, a sada ga je odlučio skratiti na jednostavno - Bernabéu. 

Ove nedjelje će stadion Bernabéu ugostiti prvu NFL utakmicu u povijesti Španjolske, a na promotivnim aktivnostima i materijalima vidljiva je promjena u imenu stadiona. Dakako, riječ je o rebrandingu kluba i modernizaciji poslovanja, piše Football Espana. 

Stadion u srcu Madrida obnovom je dobio tržnicu s hranom, nove barove, obnovljene su i svlačionice, a tijekom zimskog perioda pretvorit će se i u tematski park za obitelji i djecu. Na Bernabéu se održalo i niz koncerata, a s NFL utakmicom dodatno se pomiču granice. 

Predsjednik Reala Florentino Perez priprema i prijedlog o promjeni modela vlasništva kluba i želi pretvoriti Real u dioničarsko društvo. Klub raste praktički eksponencijalno po pitanju prihoda, probijena je i granica od milijardu eura, a prihodi od obnovljenog stadiona još će se samo povećavati. 

