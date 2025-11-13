Real promijenio ime stadiona! Evo kako će se zvati ubuduće

Real Madrid najtrofejniji je nogometni klub Europe, a najveća legenda kluba je Santiago Bernabéu Yeste, koji je u klubu proveo praktički čitav život. Već kao junior se pridružio klubu, a potom je igrao za Real, bio trener, a kasnije i predsjednik, najdugovječniji u povijesti. Po njemu je Real nazvao stadion, a sada ga je odlučio skratiti na jednostavno - Bernabéu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:39 Crno: Svečano otvoren kamp Real Madrida | Video: 24sata/pixsell

Ove nedjelje će stadion Bernabéu ugostiti prvu NFL utakmicu u povijesti Španjolske, a na promotivnim aktivnostima i materijalima vidljiva je promjena u imenu stadiona. Dakako, riječ je o rebrandingu kluba i modernizaciji poslovanja, piše Football Espana.

Stadion u srcu Madrida obnovom je dobio tržnicu s hranom, nove barove, obnovljene su i svlačionice, a tijekom zimskog perioda pretvorit će se i u tematski park za obitelji i djecu. Na Bernabéu se održalo i niz koncerata, a s NFL utakmicom dodatno se pomiču granice.

Predsjednik Reala Florentino Perez priprema i prijedlog o promjeni modela vlasništva kluba i želi pretvoriti Real u dioničarsko društvo. Klub raste praktički eksponencijalno po pitanju prihoda, probijena je i granica od milijardu eura, a prihodi od obnovljenog stadiona još će se samo povećavati.