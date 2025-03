Real se našalio s Modrićem povodom Dana očeva...

Uvijek smo imali jako dobar odnos. Zanimljivo je što ima godina koliko i moj otac, pa me zove ‘sine‘, a ja njega ‘tata‘, rekao je jednom prilikom nogometaš Real Madrida Rodrygo o Luki Modriću.

Cijeli nogometni svijet divi se našem kapetanu, a u madridskom klubu imaju privilegiju, posebno oni najmlađi, upijati od njega, ne samo nogometne vještine, već i kako se ponašati na terenu i van njega. Kako se nositi sa stresom i pritiskom, kako zadržati sigurnost i mir, konstantno raditi na sebi i ostati toliko dugo na visokoj razini.

Brazilac je jedan od onih koji ima poseban odnos s Lukom, uzeo ga je pod svoje od prvog dana kada je Rodrygo (24) stigao u Madrid, a bilo je to prije šest godina. Njihovu internu foru iskoristio je kraljevski klub kako bi svim navijačima čestitao Dan očeva. Objavili su njihovu prepisku s društvenih mreža i tako oduševili navijače.

Mladi Brazilac jednom je izjavio kako mu je želja preuzeti Modrićevu desetku kada se on umirovi, ali obzirom da njegova čarolija i dalje traje u 40. godini, morat će se još malo strpjeti. A vrlo moguće i do sljedeće godine kada bi Luka na Svjetskom prvenstvu mogao završiti veličanstvenu karijeru. Naravno, bio bi to idealan scenarij, ali sve ovisi o njemu...